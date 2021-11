Suomeen on tarjolla viisi hyvää hävittäjää – yksi niistä vie niin lähelle Natoa ja Yhdysvaltoja kuin on mahdollista

Suomen tuleva häivittäjähankinta on paljon muutakin kuin konekauppa. Päätös kertoo, mihin seuraan Suomi haluaa kuulua.

Suuntia on neljä.

Se olisi vielä nykyistäkin tiiviimpi olisi yhteistyö Naton ja Yhdysvaltojen kanssa F-35:n kanssa. Koneesta on tulossa yleisin hävittäjämalli Nato-maissa tulevina vuosina.

Suomella ja USAlla on jo nyt läheinen kahdenvälinen suhde puolustuspolitiikassa, kuvailee johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak Ulkopoliittisesta instituutista. Suhde perustuu siihen, että meillä on tällä hetkellä käytössä amerikkalaiset F-18 Hornet -hävittäjät ja niihin hankitut aseet ja järjestelmät.

Hävittäjävalinta tulkitaan ulkopolitiikaksi, halusi Suomi sitä tai ei

– Silloin turvallisuuspoliittinen signaali on pienempi, koska jatketaan nykytiellä, Salonius-Pasternak kiteyttää.

Päättää Suomi mitä tahansa, se kumartaa jonnekin ja pyllistää toisaalle

Hän vertaa Suomen kauppaa Sveitsin päätökseen, joka oli kooltaan lähes puolta pienempi kuin Suomen. Sveitsi ilmoitti kesällä, että se on päätynyt amerikkalaiseen F-35-hävittäjään. Sveitsissä olivat ehdolla samat koneet kuin Suomessa ruotsalaista Gripeniä lukuunottamatta.

F-35 on nousemassa uudeksi Nato-koneeksi

Alla olevan grafiikan luvut ovat FlighGlobal-sivuston julkaisusta World Air Forces 2021 (siirryt toiseen palveluun) . Eri maiden ilmavoimia vertaileva tilasto on koottu Cirium fleets -analyysivustolta saaduista tiedoista.

Grafiikassa on käytetty myös lentokonevalmistajilta saatuja lukuja. Kaikki luvut eivät välttämättä ole täysin ajantasalla, sillä tilanteet eri maiden ilmavoimissa muuttuvat koko ajan.

Eurofightereita on valmistajan mukaan mantereella noin 540 kappaletta. Tosin näistä Itävallan viisitoista konetta ovat vanhoja malleja, ja maa pyrkii niistä eroon.

Amerikkalainen viidennen sukupolven F-35 on alustavien myyntitilastojen perusteella jo kirimässä Eurofighterin rinnalle. Noin 450 koneesta kuitenkin valtaosa on vasta alustavasti valittuja eikä lopullista tilausta ole vielä tehty.

Esimerkiksi Norjaan on tilattu 52 kappaletta F-35-hävittäjiä, mutta tilausvahvistusta odottaa yhä 24 konetta. Suurin kysymysmerkki saattaa olla Britannia. Maa on alustavasti kertonut tilaavansa noin 140 kappaletta F-35-konetta, mutta varmoja tilauksia on ilmeisesti vasta 25.