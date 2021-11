Kansanedustajat haluavat keinoja vastata Puolan rajan kaltaiseen tilanteeseen Suomessa – kokoomuksen Risikko: Rajojen sulkeminen mahdolliseksi

Rajavartiolaitoksella on valmius toimia, jos Suomeen kohdistuu vastaavanlainen tilanne kuin Puolan ja Valko-Venäjän rajalla. Rajavartiolaitoksen nykyvaltuudet ovat ”hyvin pitkälle riittävät”.

Puolan ja Valko-Venäjän välisen rajan kaltaisiin tapahtumiin pitäisi varautua myös Suomessa, katsovat Ylen aamussa torstaina vierailleet kansanedustajat.

Puolan ja Valko-Venäjän väliselle rajalle on tullut tuhansia siirtolaisia, jotka pyrkivät Euroopan unionin alueelle. EU:n mukaan kyseessä on hybridisodan muoto, jonka tarkoituksena on kostaa länsimaille, koska ne ovat asettaneet pakotteita Valko-Venäjälle ihmisoikeusrikkomusten takia.

Kansanedustaja Paula Risikko (kok.) kuvailee Puolan tilannetta vakavaksi. Jos Suomi joutuisi kohtaamaan Puolan rajan kaltaisen tilanteen, Suomella ei olisi nykytilanteessa Risikon mukaan mahdollisuutta vastata siihen.

Kokoomus esitti tällä viikolla, että Suomeen luotaisiin nopeasti laki, jolla turvanpaikanhakua voitaisiin rajoittaa ja estää tilapäisesti.

– Meillä pitäisi olla lainsäädäntö, joka mahdollistaa rajojen sulkemisen. Se on täsmäkeino, lyhytaikainen mahdollisuus, että saadaan tilanne hallintaan, vuosina 2016–2018 sisäministerinä toiminut Risikko sanoi Ylen aamussa.

Vihreiden Harjanne: "Tarkkaa tasapainoilua"

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne katsoo myös, että lainsäädännössä ja viranomaisilla pitää olla keinot vastata Puolan rajan kaltaisiin tilanteisiin. Harjanteen mukaan reagointi ei kuitenkaan ole yksinkertaista.

– Kun tällaiseen etsitään keinoja vastata, on tarkkaa tasapainoilua sen suhteen, että pidämme arvoista kiinni ja toisaalta suojellaan yhteiskuntaa. Tämä ei ole helppo harjoitus, Harjanne sanoi.

Risikon mukaan kansainväliset sopimukset pitää muistaa, mutta myös riskit tulee ottaa huomioon.

– Pitää muistaa, että kuka tässä on syyllinen. Se on nimenomaan se, joka pyrkii vaikuttamaan poliittisesti niin, että Suomi joutuu hankalaan tilanteeseen.

Harjanteen mukaan tärkeää on myös Suomen kyky käsitellä suuria määriä maahan tulijoita. Yksistään rajojen sulkeminen ei riitä.

– Suomen nykyisessäkin laissa on keinoja sulkea rajanylityspaikkoja.

"EU:lta puuttuu johtajuus"

Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomelan mukaan tärkeintä olisi nyt EU:n turvapaikkapolitiikan yhtenäistäminen ja korjaaminen. Suomelan mielestä toimiva pakolaispolitiikka syö voimaa Valko-Venäjän kaltaisilta hybridihyökkäyksiltä.

– Tässähän (Valko-Venäjän presidentti) Aljaksandr Lukašenka käyttää hyväkseen nimenomaan sitä, että pakolaispolitiikkaa ja turvapaikkajärjestelmää ei ole saatu EU-tasolla toimimaan kunnolla, Suomela sanoi Ykkösaamussa torstaina.

Suomelan mukaan on myös erityisen tärkeää huolehtia haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä. Suomela muistuttaa, että Puolan rajalla on menehtynyt ihmisiä, koska heidän hengen ja terveyden turvaaminen on laiminlyöty.

Risikon mielestä Suomi ei voi odottaa EU:n toimia asiassa, koska EU:lta puuttuu johtajuus.

Siitä syystä tarvitsemme myös suomalaista lainsäädäntöä. Päättäjien tehtävänä on turvata Suomi, Risikko sanoi Ykkösaamussa.

Harjanteen mukaan Puolan rajan kaltainen tilanne on hyvä huomioida valmiuslain päivityksen yhteydessä. Valmiuslaissa on mahdollisuus laajentaa viranomaisten toimivaltuuksia tai kaventaa perusoikeuksia.

Harjanteen mukaan Valko-Venäjään on myös kaikki perusteet kohdistaa erilaisia pakotteita, joilla annetaan viesti, että sen toiminta ei ole hyväksyttävää.

Suomen Rajavartiolaitoksella "valmius toimia"

Suomen Rajavartiolaitoksella on valmius toimia, jos Suomeen kohdistuu vastaavanlainen tilanne kuin Puolan rajalla. Everstiluutnantti Mikko Lehmus Rajavartiolaitoksen tilanne- ja riskianalyysikeskuksesta sanoo, että turvallisuusympäristöä ja toimintaympäristön muutoksia seurataan jatkuvasti.

Lehmuksen mukaan Rajavartiolaitoksella on olemassa varautumissuunnitelmat ja niiden toimeenpanoa on harjoiteltu poliisin ja Maahanmuuttoviraston kanssa.

– Rajavartiolaitos pyrkii toimimaan kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa tehokkaasti perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen, sanoi Lehmus Ylen aamussa.

Lehmus kertoo, että Rajavartiolaitoksen nykyvaltuudet ovat ”hyvin pitkälle riittävät” torjumaan Puolan rajan kaltaisen tilanteen Suomessa.

– Oleellista on se, että keinovalikoima olisi riittävän laaja, koska tulevaisuus pukkaa aina yllättämään viranomaiset ja valtiot.

Lehmuksen mukaan uutta Puolan rajan tilanteessa on sen intensiteetti ja se, että EU:n naapurimaan viranomaiset peittelemättömästi käyttävät ihmisiä hybridivaikuttamisen välineenä.

