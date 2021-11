Viime vuoden superhitti sai puurosta kilpailijan, eikä suosituimpia kalentereita löydä enää kuin tuurilla – Joulufani: "Availen loka-marraskuussa"

Onko sipsikalenteri pelkkä urbaani legenda?

Tältä monesta joulukalenterin metsästäjästä on viime päivinä voinut tuntua.

Se tuli, ja se meni. Näin vastataan pääkaupunkiseudun niin isoista kuin pienistä marketeista.

Osasta kaupoista sipsikalenterit oli myyty loppuun samana päivänä, kun ne olivat tulleet.

Taffel lanseerasi viime vuonna joulukalenterin, jonka luukuista löytyy – mitäpä muutakaan kuin – erilaisia sipsipusseja. Nämä kalenterit katosivat jo vuosi sitten hyllyiltä samantien.

Tänä vuonna sipsikalenteri vaikuttaa saaneen rinnalleen toisen hieman epätavallisen kalenterisuosikin: nimittäin Elovenan puurokalenterin. Puurokalenterin luukuista paljastuu erimakuisia annospikapuuroja.

Vaikka eletään vasta marraskuun puoltaväliä, tämänkin kalenterin löytämiseksi tarvitsee jo tuuria. Ylipäätään joulukalentereiden kysyntä on aikaistunut.

– Lokakuun kalenterikysyntä on kasvanut selvästi viime vuosina ja tuolloin kiinnostus kohdistuu erityisesti vuodesta toiseen suosituimpiin kalentereihin sekä kauden kiinnostaviin uutuuskalentereihin, kertoo Keskon tuotepäällikkö Eveliina Laato sähköpostitse.

– Osa muiden kuin makeistuoteryhmän joulukalentereista on jo loppuunmyyty monista myymälöistä, toteaa puolestaan S-ryhmän myyntipäällikkö Nina Paavilainen.

Perinteiset suklaakalenterit ovat saaneet rinnalleen liudan haastajia. Kuva: Sara Salmi / Yle

Olisitko valmis maksamaan kalenterista yli sata euroa?

Sipsi- ja puurokalentereiden lisäksi sekä Kesko että S-ryhmä veikkaavat Fazerin uutta patukkakalenteria joulun uudeksi suosikiksi. Tämä kalenteri sisältää Kismetin ja Geishan kaltaisia jo entuudestaan tuttuja makuja patukoina.

Lidl luottaa omiin tuotteisiinsa: saksalaisketjun mukaan sen kaupoista haetaan etenkin hedelmäkarkkikalentereita.

Pelkkää suklaata ei siis tarvitse enää jouluna syödä. Eikä joulukalenterin tarvitse oikeastaan sisältää mitään syötävää: kauppansa tekevät myös kosmetiikkakalenterit, joista ollaan valmiita pulittamaan jopa satoja euroja.

Esimerkiksi luksusbrändi Chanel on lanseerannut oman joulukalenterinsa.

– Yllättäjinä ovat olleet tänä jouluna nämä hieman hinnakkaammat kalenterit. Asiakkaat ovat valmiita satsaamaan myös joulukalentereihin, kertovat kosmetiikan myyntipäällikkö Eevi Laakso ja kodin myyntipäällikkö Janne Heiskanen Helsingin Stockmannilta.

Aikuiseen makuun löytyy myös kalentereita, jotka kätkevät sisäänsä seksileluja.

Omatekoinen kalenteri on persoonallinen ja ympäristöystävällinen

Katri Viippola kuuluu niihin ihmisiin, jotka ryhtyvät valmistautumaan jouluun jo loppusyksyllä. Silloin esiin vedetään kynttilät, joulukoristeet, askarteluvälineet – ja joulukalenteritkin, hän paljastaa.

Tälle vuodelle Viippola on hankkinut tee- ja lakritsikalenterit.

– En suinkaan odota joulukuuta, vaan availen niitä loka-marraskuussa ja nautiskelen rauhassa. Joulukuussa tapahtuu niin paljon kaikkea, että silloin ei ole enää niin väliä kalentereilla, hän kertoo.

Viippola arvelee, että eri vuosien suosituimmat kalenterit heijastavat suurempia yhteiskunnallsia trendejä.

– Vastuullisuus ja terveellisyys ovat nyt isoja ilmiöitä, mistä puurokalenterikin kertoo. Nykyään jo joulukalenteriesittelyissä kerrotaan niiden vastuullisuudesta ja kierrättämisestä.

Yksi tätä trendiä noudatteleva keino on tehdä joulukalenterit itse. Viippola on jo vuosia valmistellut lapsilleen joulukalenterit, joita he voivat avata luukku kerrallaan joulukuussa.

– Ja tänäkin vuonna he tilasivat äidin joulukalenterit, hän iloitsee.

Katri Viippola kokosi lapsilleen tuohikoreihin pusseja, jotka sisälsivät yllätyksen päivittäin joulukalenterin tapaan. Kuva: Katri Viippola

Viime vuoden kalentereina toimivat tuohikorit, joista joka päivälle löytyi oma pieni paperipussi. Niihin Viippola oli kätkenyt esimerkiksi makeisia, suklaata, arpoja ja heijastimia – kaikenlaista pientä, mukavaa ja tarpeellista tavaraa.

Perinteeseen kuuluu myös, että jonain päivänä lapset saavat Viippolalta rakkausviestin.

– Tuntuu, että sinä aamuna he hieman pyörittelevät silmiään, mutta uskon, että heistä on kuitenkin kiva kuulla, että äiti rakastaa heitä.

Jouluaattona ja joskus myös matkan varrella kalenterista paljastuu jotain isompaa.

– Itse tehdyssä kalenterissa on se hyvä puoli, että kun tuntee kalenterin saajan, yllätykset ovat mieluisia eikä hukkaa tule.

Katri Viippolalle joulu on kuin harrarrastus: hän rakastaa leipoa, askarrella ja ilahduttaa muita. Kuva: Katri Viippolan albumi

"Valoisaa, huipentavaa aikaa"

Vaikka Katri Viippola rakastaa joulua, hänen kotonaan ei kuitenkaan ole ikuinen joulu.

– Loppiaiseen mennessä koristeet lähtevät. Muuten ei ole tule sitä ihanaa onnea, kun koristelaatikot voi jälleen avata syksyllä.

Viippolan aviomiehellä on puolestaan lupa päättää, milloin kuusi tuodaan taloon.

– Jottei homma aivan lähde lapasesta, Viippola nauraa.

Hän kuvailee joulua ikään kuin harrastukseksi.

– On ihanaa askarrella, kuunnella musiikkia, leipoa ja luoda muille hyvää mieltä. En koskaan kärsi pimeydestä loka-marras-joulukuussa, vaan minusta joulu on valoketju pimeän syksyn läpi. Minulle tämä on valoisaa, huipentavaa aikaa.

Voit keskustella aiheesta sunnuntaina 14.11.2021 kello 23 saakka.

Lue seuraavaksi:

Joulupukin pääposti avaa ovensa puolen vuoden koronatauon jälkeen

Joulukalenterin luukkuihin kätketään nyt kaikkea lakusta seksileluihin – markkinarako löytyi nuorista aikuisista, jotka eivät halua kasvaa aikuisiksi

Stam1nan Antti Hyyrynen kuvasi Mari Perankosken kanssa joulukalenterin, jossa ei lässytetä lapsille: "Nyt ollaan asian ytimessä"