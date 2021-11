Britannia uhkaa vetäytyä brexit-sopimuksesta, kauppasota vaarana – "Tilanne on kärjistymässä", eurooppaministeri Tytti Tuppurainen sanoo

EU:n ja Britannian neuvottelijat tapaavat perjantaina Lontoossa. Britannia haluaa neuvotella Pohjois-Irlantia koskevan sopimuksen uusiksi. EU on tarjonnut kaupan helpotuksia, mutta brittihallitus on hylännyt myönnytysesitykset.

Britannian hallitus uhkaa jälleen pyyhkiä pöytää brexit-sopimuksella.

Se uhkaa laukaista brexit-sopimuksen 16. artiklan, koska se haluaa uudet neuvottelut EU:n kanssa Pohjois-Irlannin kaupankäynnistä.

Sopimuspykälä 16:n mukaan yksipuoliset toimet voi aloittaa, mikäli brexit-sopimus aiheuttaa jommallekummalle osapuolelle kohtuuttomia ongelmia.

– Tilanne on kärjistymässä, ja EU haluaa tämän kärjistymisen välttää, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoi torstaina.

EU-puolella on vaikea ymmärtää Britannian motiiveja, koska unioni on jo useasti tullut sitä vastaan ja tinkinyt omista sisämarkkinasäännöistään tilanteen helpottamiseksi. Brittihallitus on hylännyt tykkänään EU:n myönnytykset tähän asti.

Pohjois-Irlannin pöytäkirja on myös olennainen osa koko brexit-sopimusta. Siksi sen avaaminen horjuttaisi koko sopimuksen pohjaa. EU:n puolella ajatellaan, että sopimus ei myöskään mitenkään olennaisesti heikennä Britannian liike-elämän ja teollisuuden intressejä Pohjois-Irlannissa.

Jos Britannia käynnistää artikla 16:n ja avaa neuvottelut Pohjois-Irlannista, käytännössä Britanniasta Pohjois-Irlantiin menevien tavaroiden tarkastukset lopetettaisiin.

Lue täältä lisää: Pieni, mutta rauhaton Pohjois-Irlanti on Britannian ja EU:n välinen avohaava.

Britannian EU-erosta vastaava ministeri David Frost, pääministeri Boris Johnson, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier poseerasivat uuden kauppasopimuksen kunniaksi vuosi sitten joulukuussa. "Tämä on hyvä sopimus koko Euroopalle", sanoi Johnson viime vuonna. ↑ collapse Kuva: AOP

Tuppuraisen mukaan voimassaoleva Pohjois-Irlannin pöytäkirja on tärkeä Irlannin ja Pohjos-Irlannin rajan herkän rauhan säilyttämiseksi.

– Britannian hallitus on toiminut aika uhmakkaasti ja monella tapaa sangen jääräpäisesti, ja se tuntuu lyövän kiilaa myös EU-maiden välille siinä kuitenkaan onnistumatta, Tuppurainen sanoo.

EU-maat vaativat tiukkaa vastausta

Jos Britannia yksipuolisesti vetäytyy sopimuksesta, EU tarttuu vastatoimiin. Keskiviikkona brexit-neuvotteluista vastaava komissaari Maroš Šefčovič taustoitti tilanteesta EU-suurlähettiläitä.

Politico-verkkolehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) maat vaativat komissiolta "tiukkaa" vastausta Britannialle. Jos EU-joustaisi pelisäännöissä Britannian kanssa, muut EU:n kauppakumppanimaat kuten Kiina voisivat tulkita sitä niin, että EU on valmis katsomaan itse laatimiaan ehtoja sormien läpi.

Keskiviikon kokouksessa EU-lähettiläät eivät keskustelleet konkreettisista toimista, mutta kehottivat komissiota valmistelemaan "vakavia, suhteellisia ja oikeudellisesti järkeviä" ehdotuksia vastatoimiksi.

Vaihtoehtoja olisivat diplomaattilähteiden mukaan niin rangaistustullit, brexit-sopimuksen jäädyttäminen kuin Britannian vieminen EU-tuomioistuimeenkin.

EU:lta useita vastaantuloja

Tuppuraisen mukaan unionimaat ovat toimineet tähän saakka täysin yksimielisesti ja yhtenäisenä brexit-kysymyksissä.

– Tuntuu hieman oudolta, että Britannian hallitus ei tunnu tätä ottavan huomioon.

Hänen mukaansa Britannian hallitus käyttää kovaa kieltä, ja sillä on "sangen vahva näkemys omien toimiensa oikeutuksesta".

– Tilanne edellyttää nyt kummankin osapuolen kompromissihalukkuutta, Tuppurainen sanoo.

EU tarjosi Britannialle lokakuussa muutoksia tavaraliikenteen pelisääntöihin.

Myönnytykset vähentäisivät rajatarkastuksista 80 prosenttia. Paperityöt vähentyisivät puoleen nykyisistä – ne ovat olleet yksi suurimpia syitä pienten ja keskikokoisten yritysten haluttomuuteen käydä Britannian-kauppaa.

Juuri keskiviikkona komissio lupasi lisää siirtymäaikaa finanssialalle. Muuten edessä olisi voinut olla kaaos ensi heinäkuussa.

Pallo on yhä Britannialla

Seuraavaksi kantoja sovittelevat Britannian brexit-neuvottelija David Frost ja EU-komission Šefčovič huomenna perjantaina Lontoossa.

Pallo on yhä brittihallituksella. "Pahimmillaan" Frost ehdottaa, että aiempia sopimuksia ei sovellettaisi lainkaan, ja tavaran pitäisi kulkea täysin vapaasti Britanniasta Pohjois-Irlantiin. Se siirtäisi paineita Irlannin rajalle.

Brittihallitus saattaa myös esittää kohdennettuja muutoksia eli esimerkiksi, että tarkastuksia ei tehdä vaikkapa makkaralle (siirryt toiseen palveluun) tai jauhelihalle.

EU:n puolella neuvottelutilanne olisi varsinaisia brexit-neuvotteluja vaikeampi. Jos jonkin jäsenmaan kauppa kärsii muutoksista tai Britannialle aiotuista vastatoimista enemmän kuin toiset, tähän asti vankkumaton yhtenäisyys saattaa rapista.

Brittimediassa (siirryt toiseen palveluun) on esitetty, että hallitus suunnittelisi artikla 16:n laukaisemista Glasgow'ssa pidettävän YK:n ilmastokokouksen jälkeen eli lähipäivinä.

