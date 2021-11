Yli 50 vuotta jatkunut juhlavaloperinne katkesi Tampereella – kaikki pääkadun valot rikki, eikä uusia saada tilalle

Kaikki valoverhot on todettu viallisiksi ja ne pitää viedä valmistajalle korjattavaksi. Korjausta hidastaa maailmanlaajuinen komponenttipula. Korvaajia ei ole.

Tampereella on käynnissä Valoviikot 56. kertaa, mutta tänä vuonna ne ovat pimeämmät.

Hämeenkadun rikkoutuneiden valoverhojen tilalle ei ole tulossa uusia täksi talveksi, kertoo Tampereen kaupungin kehitysohjelmien hankekehityspäällikkö Markus Joonas.

– Kerkesimme rakentamaan ja asentamaan ne ja lisäksi mietittiin minkälaista valaistusasetelmaa siinä olisi voinut käyttää. Kun tässä kohtaa homma jysähti poikki, niin kyllähän se harmittaa.

Kaikki valoverhot on todettu viallisiksi ja ne pitää viedä valmistajalle korjattavaksi.

Asiaa vaikeuttaa maailmanlaajuinen pula komponenteista, eikä varaosia ole nopeasti saatavilla. Hämeenkadun ylle oli tarkoitus asentaa kaikkiaan 36 uudentyyppistä valoverhoa, joihin voidaan ohjelmoida erilaisia valaistusaiheita, kuten liikkuvia kuvioita, videoita ja valotaideteoksia.

Ei varasuunnitelmaa

Avajaisiin saatiin 11 valoverhoa toimimaan, mutta niissäkin on todettu vikaa. Kaupungilla ei ollut varasuunnitelmaa valaistuksen hajoamisen varalle.

– Tällä hetkellä ei ole mitään. Nyt täytyy alkaa selvittämään, mitä mahdollisuuksia meillä on. Hämeenkatu on jo lähtökohdiltaan haasteellinen suunnittelulle, kun siellä on ratikan reitit, niin se korvaava ei voi olla mitä tahansa.

Joonas sanoo, että Hämeenkadulle valot tulevat Valoviikoille vuonna 2022.

Valoverhojen korjauskustannukset ovat vielä selvityksessä.

– Neuvottelut virheellisen tavarantoimittajan kanssa ovat vielä kesken, joten kustannusvaikutuksista ei voi vielä arvioida, Kari Simonen Yit:ltä kirjoittaa sähköpostilla.

