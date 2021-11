Mikael Thuneberg ratkaisi ärsyttävän copy-paste-ongelman ja nyt mies kuittasi 25 miljoonaa euroa – “Tarkoitus ei ollut tehdä mitään ihmeellistä bisnestä”

Eihän työ voi olla tällaista, lukujen kopioimista paikasta toiseen. Tähän täytyy olla joku tehokkaampi keino.

Tästä ajatuksesta sai alkunsa helsinkiläisen Mikael Thunebergin yritys Supermetrics yksitoista vuotta sitten.

Valtiotieteitä Helsingin yliopistossa opiskellut Thuneberg työskenteli Sulake-yhtiössä, joka tunnettiin taannoin muun muassa virtuaalimaailma Habbo Hotelista.

Thunebergin tehtävä oli analysoida yhtiön asiakkaiden markkinointipanostuksia. Lukuja analysoidakseen hän keräsi niitä käsin eri lähteistä yhteen Excel-tiedostoon - ja turhautui.

Kun Thuneberg etsi googlaamalla ratkaisua ongelmaansa, hän päätyi keskustelupalstalle. Siellä Googlen edustaja kysyi, osaisiko joku koodata ratkaisun, joka yhdistäisi yhtiön tuotteen kilpailija Microsoftin Excel-taulukkolaskentaohjelmaan.

Se oli juuri sama ongelma, jonka kanssa Thuneberg tuskaili.

– Halusin automatisoida lukujen keräämistä ja onnistuin tekemään sen hyvin, hän kertoo.

Palkkioksi hän sai Googlen t-paidan. Lisäksi yhtiön edustaja kertoi Thunebergin kehittämästä rajapintaratkaisusta blogissaan.

"Ei bisnestaustaa, eikä ymmärrystä teknologiasta"

Kävi ilmi, että moni muukin oli paininut saman copy-paste-ongelman kanssa. Thuneberg perusti toiminimen, jonka avulla hän alkoi myydä työkalua, joka keräsi automaattisesti markkinointidataa esimerkiksi sosiaalisen median alustoilta Exceliin tai Googlen datankäsittelysovelluksiin. Se herätti paljon kiinnostusta, ja liiketoiminta tuotti alusta asti voittoa.

Ensimmäiset viisi vuotta Thuneberg pyöritti yritystään yksin. Toiminimi vaihtui muutaman vuoden jälkeen osakeyhtiöksi. Työ oli usein yksinäistä ja stressaavaa.

– Meni ihan hyvin, mutta ei tämä ollut mikään kasvubisnes.

Lähtökohta yrittäjyyteen oli hänen oman arvionsa mukaan “vähän huono”.

– Tarkoitus ei ollut tehdä mitään ihmeellistä bisnestä. Ei ollut bisnestaustaa tai ymmärrystä teknologiasta.

– Tavoitteena oli elättää itseni yrityksellä, ettei tarvitsisi laittaa aamulla herätyskelloa soimaan.

Liikevaihdosta vain prosentti Suomesta

Vuonna 2015 alkoi tapahtua. Google julkaisi uuden tuotteen ja pyysi Thunebergiä kehittämään siihen lisäosan datan keruuta varten.

– Olin ensimmäisiä joka teki sen, ja se osoittautui isoksi menestykseksi.

Siitä alkoi Supermetricsin kasvu ja ensimmäisen työkaverin palkkaaminen.

– En ollut vetänyt aiemmin pientäkään tiimiä. Pelotti, miten se sujuu, ja mietin, voiko tästä tulla mitään, Thuneberg kertoo.

Aluksi hän palkkasi vain koodaajia, sillä tuote tuntui myyvän itse itsensä.

– Nopeasti tajusin, että ehkä markkinointi, myynti ja henkilöstöhallinto ovat ihan hyödyllisiä, hän naurahtaa.

Nyt Thunebergin ei enää tarvitse tehdä töitä yksin, sillä yhtiössä on yli 200 työntekijää. Suurin osa työskentelee Suomessa, vaikka liikevaihdosta vain prosentti tulee kotimaasta.

Supermetricsin asiakkaat ovat alusta saakka olleet ympäri maailmaa. Myös työntekijöistä suurin osa on ulkomaalaisia, Mikael Thuneberg kertoo. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Helsingin lisäksi Supermetricsillä on toimistot Vilnassa, Dublinissa ja Atlantassa. Asiakkaita on 17 000, joukossa isoja yrityksiä, kuten Google, Walmart, Dyson ja BBC, Thuneberg kertoo.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna yli 24 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa siitä jäi yli kolmannes.

Pääomasijoittajilta osaamista ja kokemusta

Hurjan kannattavuuden takia Supermetrics ei olisi tarvinnut ulkopuolisia sijoittajia, mutta heidän kauttaan yhtiö on saanut hyviä neuvoja kokeneemmilta yrittäjiltä, Thuneberg sanoo.

Viime vuonna yhtiö sai pääomasijoittajilta 40 miljoonaa euroa. Thuneberg myi osan yhtiöstään. Verotettavaa pääomatuloa kertyi yli 24 miljoonaa euroa.

Yritystä hän ei perustanut rahan takia, mutta osan osakkeista myymisessä on ollut myös itsekäs motiivi, Thuneberg sanoo. Olo on nyt turvatumpi, kun osa kasvuyhtiön arvosta on tilillä tallessa. Mihin hän aikoo rahat laittaa?

– Tässä on hirveä kasvu päällä, en ole vielä ehtinyt miettiä. Ostin asunnon ja ehdittiin pikkaisen matkailla, mutta korona on rajoittanut sitä. Kun vetää bisnestä ja kasvattaa kolmea lasta, ei pääse mitään ihan hullua tekemään, Mikael Thuneberg sanoo.

Veroja hän maksoi viime vuonna yli kahdeksan miljoonaa euroa. Se kuuluu hänen mukaansa asiaan.

– Kivahan se on olla tukemassa tätä yhteiskuntaa. Suomessa me saadaan niin paljon julkiselta sektorilta: pystytään elämään tällaisessa maassa, jossa on turvallista ja koulutus on hyvä ja terveydenhuolto toimii. Kun näkee, että niillä rahoilla tehdään hyvää työtä, niin se on ihan oikein maksaa.

Hän arvelee, että olisi säästänyt miljoonia, jos olisi siirtänyt yhtiönsä Luxemburgiin, niin kuin hänelle vuosia sitten ehdotettiin.

– En siihen lähtenyt. Pärjään varmasti ihan hyvin niillä rahoilla, mitä minulle jää käteen verojen jälkeen.

Listautuminen häämöttää

Yrityksen osan myynti pääomasijoittajille viime vuonna oli Thunebergille vain välietappi. Hän ajatteli, että omistuksen muuttaminen osittain rahaksi vähentäisi unettomia öitä, mutta niin ei käynyt. Hänellä on edelleen enemmistöosuus yhtiöstä.

– Kyllä tässä edelleen on aika stressi päällä. Se osoittaa, ettei se ikinä ollut raha joka motivoi, vaan halu tehdä asiat hyvin. Haluan, että asiakkaat ja työntekijät ovat tyytyväisiä.

Seuraavaksi tavoitteena on listautuminen, mutta siihen menee vielä aikaa.

– Ei sitä ole vielä konkreettisesti mietitty, mutta ulkopuolisetkin sijoittajat haluavat jossain vaiheessa exitin.

Nyt yrityksessä keskitytään sujuvoittamaan prosesseja ja rakentamaan niin hyvää firmaa kuin mahdollista, Thuneberg sanoo. Kasvunäkymät ovat hänen mukaansa hyvät.

Entä se Googlen t-paita, josta kaikki alkoi, onko se vielä tallessa?

– Olen saattanut laittaa sen kierrätykseen, Thuneberg tunnustaa.

– En silloin vielä tajunnut, miten merkittävä se olisi. Saattaa se olla tallessakin yhdessä paikassa, mutta en halua tarkistaa, elän mieluummin epätietoisuudessa, hän naurahtaa.

