Kaikki Suomen kasiluokkalaiset altistetaan taiteelle ja kulttuurille – 68 000 taidetestaajaa antaa palautetta ja sitä kuullaan

Viides lukuvuosi Taidetestaajia on lähtenyt kunnolla käyntiin poikkeusolojen jälkeen. Kokonainen ikäluokka, eli kymmeniä tuhansia yläkoululaisia, pääsee taidemuseoon tai konserttiin. Toiminnan on käynnistänyt Suomen kulttuurirahasto ja sittemmin sitä on rahoittanut myös Svenska kulturfonden ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tänä vuonna myös muutamat ysiluokat pääsevät peruuntuneille kulttuurireissuilleen. Suomessa on noin 800 koulua. Taidetestaajat pyrkii järjestämään kaikkien koulujen kahdeksasluokkalaisille kulttuurielämyksen kaksi kertaa vuodessa. Taidetestaajien päällikkö Joonas Keskinen iloitsee tilanteen normalisoitumisesta, vaikka exceliä saakin paukuttaa.

"Meillä kaikilla tulee olla oikeus taiteeseen ja kulttuuriin. Taidetestaajissa ihan jokainen, asuinpaikkaan ja ja perheen varallisuuteen ja opettajan tai oppilaan kiinnostuksen katsomatta, pääsee ainakin testaamaan, että että minkälaista se taide on," sanoo Taidetestaajien päällikkö Joonas Keskinen. Kuva: Mari Vesanummi / Yle

– Tänä vuonna ostetaan noin 190 000 pääsylippua ja siihen matkat päälle, Keskinen konkretisoi.

Ylöjärven yhtenäiskoulun kasit pääsevät vierailulle Serlachius-museo Göstaan Mänttä-Vilppulaan. Into suorastaan kuplii nuorista, kun tilausbussi kaartaa pihaan.

– Toivottavasti saa uusia elämyksiä ja uutta näkökulmaa taiteeseen, Alisa Mäkinen pohtii.

– Taide on niin monimuotoista. On tärkeää, että meidän ikäiset pääsevät kokemaan sellaista, Salla Laakkonen iloitsee.

Taiteilijaryhmä IC-98:n Aarremaat-animaatioteos kiinnosti kahdeksasluokkalaisia Serlachius-museo Göstassa. Kuva: Mari Vesanummi / Yle

Huumori ja virtuositeetti puree teiniin

Kaikilta taidetestaajilta pyydetään kulttuurikäynnin yhteydessä palautetta vierailusta. Toiminnan aikana on kertynyt kaikkiaan 130 000 palautetta, sen perusteella voi varmaan jo lausua, mikä teini-ikäistä kiinnostaa?

– Yksi asia mikä korostuu ja mistä tulee aina positiivista palautetta, niin on selkeästi taito. Virtuositeetti jotenkin kolahtaa kasiluokkalaisiin, **Joonas Keskinen **kertoo.

Kartanon klassikoiden äärellä kahdeksasluokkalaisia houkuteltiin miettimään mihin aikaan päivästä teos oli maalattu, miltä maisemassa tuoksui, mitä ääniä maisemassa kuuluu. Kuva: Mari Vesanummi / Yle

Taito pätee kaikkiin taiteen aloihin. Suosituimpia kulttuurikohteita ovat olleet myös huumorilla höystetyt sisällöt. Keskisen mukaan huumoritwistiä saa olla mukana. Myös itse tekeminen kiinnostaa.

– Meillä on ollut jonkin verran workshoppeja, joissa nuoret pääsee itse tekemään ja treenaamaan sitä taiteen tekemistä. Ne toimii kasien mielestä hyvin.

Göstassa nuoret kiertävät sekä uuden paviljongin nykytaidetta että Joenniemen kartanon klassikoita. Ensi kertaa Göstassa vieraillut Kasper Ranta suhtautuu teini-ikäisen tyyneydellä, kun toimittaja kysyy minkälaiset fiilikset vierailusta jäi.

– Emmä tiiä, ihan kivaa.

Serlachius-museo Göstassa käy tänä syksynä noin tuhat kahdeksasluokkalaista. Yleisötyön päällikkö Päivi Nieppola saa nuorilta arvokasta tietoa ohjelmapalveluita varten: "Tavoite on tehdä sellaisia sisältöjä, jotka kiinnostavat kaikenikäisiä kävijöitä." Kuva: Mari Vesanummi / Yle

Kun nuorta miestä vähän jututtaa, käy ilmi, että hän voisi tulla perheensä kanssa sinne uudelleen. Tämä lämmittää Serlachius-museoiden yleisöpäällikkö Päivi Nieppolaa.

– Me koetaan, että tällä tavoin me tehdään niitä uusia museokävijöitä, niitä seuraavia sukupolvia. Taidetestaajat -konsepti on Suomen tärkein taidekasvatusohjelma.

Kasiluokkalaisista moni valitsi Santeri Tuorin valokuva- ja videoteoksia suosikeikseen Göstan näyttelyistä. Posing Time -näyttely on avoinna 6.3.2022 asti. Kuva: Mari Vesanummi / Yle

Taidetestaajien merkitys korostuu, kun rahaa ei kerätä

Koronapandemian jälkeen jo se, että pääsee koulun seinien ulkopuolelle on virkistävää. Luokanvalvoja Anna Kuitunen iloitsee kasiluokkalaisten mahdollisuudesta päästä taidetestaajien mukana uusiin paikkoihin.

– Mielestäni tämä on ihan mahtava juttu, koska nykyäänhän meillä ei kouluilla ole rahaa tällaisia järjestää. Eikä me muutenkaan saada rahaa kerätä, että oikeastaan luokkaretkien järjestäminen on aika hankalaa.

Ylöjärven yhtenäiskoulun luokanvalvoja Anna Kuitunen oli aistivinaan, että nuorilla taidetestaajilla silmät avautuivat. Aluksi opettajilta kyseltiin, että koska päästään pois, mutta lopuksi havahduttiin, että tämähän on ihan kivaa. Kuva: Mari Vesanummi / Yle

Taidetestaajat on myös tasa-arvoistavaa toimintaa, koska retket eivät maksa koululaisille mitään.

– Vaikka Mänttä-Vilppula on aika lähellä meitä niin aika harva täällä oli käynyt. Minun mielestäni on tosi hienoa, että he pääsevät kokemaan elämyksiä ja ilmaiseksi.