Adele Kujala on syksyn paras ylioppilas huippupisteillä – Jenni Kuisma kirjoitti eniten laudatureita

Helsingin Ressun lukion abiturientti Adele Kujala osasi odottaa menestystä tänä syksynä loppuun saattamistaan ylioppilaskirjoituksista. Lopullinen tulos, kuusi laudaturia ja kolme eximiaa, oli kuitenkin positiivinen yllätys.

– Tosi moni aine oli alustavassa arviossa ihan siinä E:n ja L:n rajalla. Esimerkiksi pitkä saksa jäi vain pisteen päähän laudaturista, ja se vähän harmittaa. Mutta kokonaistulokseen olen tyytyväinen.

Kujala valitsi pitkän saksan englannin rinnalle ala-asteella.

– Minulla on ollut siinä aina huippukivat opettajat ja työskentely on ollut todella motivoivaa, joten halusin lukea sen loppuun asti. Lisäksi saksa on tukenut englannin ja ruotsin opiskelua.

Ratsastus on Adele Kujalan ykkösharrastus. Hevosten seurassa on helppo unohtaa muut asiat. Kuva: Adele Kujalan kotialbumi.

Adele Kujala ei ole sulkenut vielä oikeastaan mitään uravaihtoehtoa kokonaan pois. Luonnontieteisiin erikoistunut abiturientti naurahtaa olevansa miltei yhtä lailla kiinnostunut myös oikeustieteestä, lääketieteistä ja mahdollisesti kauppatieteistä.

– Nyt pitää vain yrittää miettiä, että mihin suuntaudun. Onneksi yliopistossakin voi opiskella monipuolisesti, hän toteaa.

Tulevaisuuden suuntaansa Kujala pohtii muun muassa hevostallilla, josta on tullut rakas pakopaikka stressaavana lukioaikana.

– Ratsastus on ykkösharrastukseni, ja hevosten seurassa on helppo unohtaa kaikki muut asiat.

Kaksi muuta Ressun lukion abiturienttia ylsi tänä syksynä seitsemän laudaturin tulokseen. Koulussa on Kujalan mukaan hyvä henki. Se siivittää huipputuloksiin.

– Opettajat luottavat oppilaisiin tosi paljon. He tietävät, että me hoidamme hommat ilman lisäpainostusta. Ilmapiiri on tosi kannustava ja kaikki auttavat toisiaan. Opimme myös toisilta opiskelijoilta ja selvitämme asioita yhdessä.

Toiseksi paras sai eniten laudatureita

Tampereen Klassillisen lukion ylioppilas Jenni Kuisma jäi toiseksi pisteissä, mutta kirjoitti eniten laudatureita. Niitä kertyi yhteensä kahdeksan.

Kuisma kuuli opintomenestyksestään työpaikallaan haastattelua pyytämään tulleelta Ylen toimittajalta.

– En ole vielä ehtinyt sisäistää asiaa, kun en ole päässyt Wilmaan. Mutta hyvältä tuntuu. Tavoitteeni eivät olleet erityisen korkealla, enkä olisi uskonut, että näin hyvin menee. Mutta näin nyt pääsi käymään, Kuisma tuumii.

Opintomenestystään hän perustelee hyvällä valmistautumisella. Erityisiä opiskelumetodeja ei ollut käytössä.

– Luin tosi paljon jo kurssin aikana, eli osasin asiat jo ennen kirjoituksia. Kirjoituksiin lukeminen ei sitten ollut enää juttu eikä mikään. Luulen, että se oli se suurin syy, miksi menestyin.

Jenni Kuismalle kahdeksan laudaturin saavutus tuli täytenä yllätyksenä. Tulevaisuudessa hän haluaisi opiskella lääketieteitä. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Ahkera opiskelija kertoo olleensa opiskelujen ohella jo viisi kuukautta töissä.

– Opintojen loppuun jäi vain vähän kursseja. En osaa sanoa, kuinka paljon käytin aikaa opiskeluun, mutta mielestäni opiskelin liikaa. Vähemmälläkin olisi pärjännyt.

Ylioppilasjuhlien lisäksi suunnitelmissa siintää lääkärin opinnot.

– Lääkikseen haluaisin. Joko Helsinkiin tai Tampereelle, sitä en ole vielä päättänyt, Kuisma visioi.

