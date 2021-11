Vasemmistoliitto: Kansanedustaja Suldaan Said Ahmedille postitettiin hirttosilmukka

Poliisi on Vasemmistoliiton mukaan tapahtumasta tietoinen.

Poliisi on Vasemmistoliiton mukaan tapahtumasta tietoinen. Kuva: Petteri Bülow / Yle

"Tämä vastenmielinen teko on vain osa siitä rasistista palautteesta sekä häirinnästä, jota olen politiikassa mukana ollessani saanut osakseni", Said Ahmed sanoo puolueen tiedotteessa.

Vasemmistoliitton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed on joutunut poikkeuksellisen törkeän rasistisen häirinnän ja uhkailun kohteeksi, puolue kertoo tiedotteessaan.

Kansanedustajalle postitettiin hirttosilmukalle sidottu köysi "erittäin häiritsevän, rasistisen viestin kera".

Poliisi on vasemmistoliiton mukaan tietoinen tapahtumasta.

Said Ahmed kertoo pohtineensa, toisiko tapauksen julkisuuteen. Todennäköisesti tekijän tarkoitus on ollut saada huomiota teolleen ja normalisoida rasistista uhkailua poliitikkoja kohtaan, hän toteaa.

– Mietin, että on tärkeää näyttää myös julkisesti se, että tällaista tämä on. Tällaista joutuu edelleen Suomessa kohtaamaan 2020-luvulla. Haluan tehdä työtä sen eteen, ettei kenenkään lapsen tarvitsisi enää tulevaisuudessa kohdata tällaista, Said Ahmed sanoo.