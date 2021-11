Die Welt: Suomi ja Saksa ovat Valko-Venäjän kautta tulevien siirtolaisten pääkohteet salaisen EU-asiakirjan mukaan

Saksalaislehden jutusta ei käy ilmi, miten EU on selvittänyt Valko-Venäjällä tai raja-alueella olevien ihmisten päämääriä.

Saksalaisen Die Welt -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Valko-Venäjän ja Puolan rajalla olevien siirtolaisten pääkohteita olisivat Saksa ja Suomi.

Tietonsa lehti perustaa haltuunsa saamaan Euroopan komission salaiseen asiakirjaan.

Tuhansia pääosin Lähi-idästä saapuneita siirtolaisia on jäänyt jumiin Puolan ja Valko-Venäjän väliselle rajalle. Puola ei päästä heitä maahan hakemaan turvapaikkaa.

Die Weltin jutusta ei käy ilmi, miten EU on selvittänyt Valko-Venäjällä tai raja-alueella olevien ihmisten päämääriä.

EU pitää Puolan rajan tilannetta Valko-Venäjän hybridioperaationa, jonka tavoitteena on painostaa unionia luopumaan Valko-Venäjälle asetetuista pakotteista.

Ihmissalakuljettajia ja lentoyhtiöitä mukana kuviossa

Die Weltin mukaan EU-dokumentissa kerrotaan, että ihmissalakuljettajat kyyditsevät siirtolaisia Puolan läpi Saksaan vuokratuilla autoilla. Suurin osa kiinnisaaduista ihmissalakuljettajista on kotoisin Lähi-idän alueelta ja he asuvat Saksassa. Pidätettyjen joukossa on myös Alankomaissa asuvia henkilöitä.

Asiakirjan mukaan valkovenäläinen lentoyhtiö Belavia ja turkkilainen Turkish Airlines kuljettavat yhteistyössä siirtolaisia Istanbulista Minskiin 4–7 lennolla viikossa. Siirtolaisia saapuu Valko-Venäjälle myös Dubain kautta Fly Dubain päivittäin operoimilla lennoilla. Syyrialainen Cham Wing Airlines ilmeisesti järjestää tilauslentoja Damaskoksesta Minskiin.

Valko-Venäjä on kuljettanut siirtolaisia Minskistä Puolan rajalle.

Die Weltin mukaan EU:n asiakirjassa arvioidaan, että Viron ja Latvian rajan lähellä sijaitsevasta venäläisestä Pskovin lentoasemasta saattaisi tulla uusi reitti ihmissalakuljettajille. Sinne voitaisiin järjestää lentoja Valko-Venäjältä, Turkista ja Egyptistä. Lentoasemalta siirtolaiset voisivat pyrkiä Baltian maiden kautta EU-alueelle.

Irakilaiset olivat viime vuonna Suomen kolmanneksi suurin väestöryhmä. Tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) irakilaistaustaisia asuu Suomessa liki 15 000.

Die Weltin näkemästä asiakirjasta uutisoi ensin Ilta-Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)

