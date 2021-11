Matkalle pääsystä tuli painetesti, Britanniassa leimahti matkustusraivo: Jos lähdet korona-aikana matkalle, muista ainakin nämä viisi asiaa

Matkustaminen on vapautunut, mutta ulkomaanmatkoista on tullut kamppailua maahantulontulolomakkeiden, qr-koodien ja epäselvien ohjeiden kanssa.

Pääsääntö on, että EU-maihin pääsee omakannasta (siirryt toiseen palveluun) ladattavalla koronatodistuksella. Poikkeuksia on kuitenkin paljon. Esimerkiksi Espanja, Hollanti ja Liettua vaativat myös erillisen matkustuslomakkeen täyttämistä

Mitä kauemmas lähtee, sitä pitemmäksi kasvaa usein myös lista maahantulovaatimuksista. Esimerkiksi suomalaisten suosikkikohde Thaimaa vaatii rokotusten lisäksi koronatestiä ennen matkaa. Toinen testi on otettava maahan saavuttua.

Testitulosta on odotettava hotellissa, josta ei saa poistua ennen testituloksen saapumista. Lisäksi on täytettävä netissä maahantulolomake ja huolehdittava siitä, että on ottanut matkavakuutuksen.

Britanniassa puhkesi lomaraivo

Lomakehärdelli ja ohjeiden sekavuus ei tuskastusta ainoastaan suomalaisia. Esimerkiksi Britanniassa huonosti toimivat matkustuslomakkeet ovat aiheuttaneet matkustusraivon. Independent-lehti kertoi keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun) matkustajasta, joka oli yrittänyt ladata Thaimaahan tarvittavaa qr-koodia kymmenen kertaa. Osa ei ehtinyt saada lainkaan koodia ennen matkaa.

Yle kertoi torstaina Helsinki-Vantaan lentokentällä kihisevästä tyytymättömyydestä. Finnairin mukaan kentälle jää viikoittain "joitakin matkailijoita", joilla ei ole tarvittavia asiakirjoja.

Omien sanojensa mukaan yli 300 työmatkaa tehnyt Kai Myrberg kiteytti tunteensa Ylen jutussa näin:

– Säännöt muuttuvat koko ajan. Tilanne on kaaottinen. Suosittelen kaikille, joiden ei tarvitse matkustaa: pysykää kotona.

Mutta jos kuitenkin mielit matkalle, kannattaa vaurautua siihen, että matkustaminen vaatii juuri nyt tavallista enemmän tarkuutta. Listasimme viisi asiaa, jotka kannattaa huomioida ulkomaanmatkaa suuniteltaessa.

1. Lataa koronatodistus

Koronatodistus on EU:ssa lentolipun ja henkilötodistuksen ohella nyt tärkein matkustusasiakirja. Koronatodistuksen saa omakantapalvelusta (siirryt toiseen palveluun)

Useimmat EU-maat vaativat, että matkustaja on täysin rokotettu, hänellä on todistus sairastetusta koronataudista tai negatiivinen testitulos.

Koronatodistus kannattaa tallentaa puhelimeen kuvana. Se on hyvä printata myös paperille siltä varalta että puhelimen akku loppuu kesken matkan. Koronatodistus toimii monessa maassa myös koronapassina, joka avaa ovet nähtävyyksiin ja kulkuvälineisiin. Esimerkiksi Italiassa koronapassi vaaditaan junissa ja ravintoloissa.

2. Tarkista matkustusvaatimukset

Jokainen maa päättää matkustusvaatimuksistaan itse. Ne voivat muuttua nopeallakin aikataululla.

Esimerkiksi Finnairin sivuilla on kartta (siirryt toiseen palveluun), josta voi tarkistaa matkakohteen matkustusvaatimukset. Ennen matkaa kannattaa kuitenkin vielä tarkistaa tilanne maan viranomaisten nettisivuilta. Vaatimukset voivat vaihdella myös sen mukaan, jääkö maahan vai pysähtyykö vai vaihtaako lentoa.

Jos on ostanut matkansa matkatoimistolta, matkanjärjestäjä voi auttaa maahantulolomakkeiden täyttämisessä. Tietoa kohdemaan vaatimuksista saa myös matkanjärjestäjien nettisivuilta. Jos lennon ostaa lentoyhtiöltä, lomakkeiden täyttämisestä on huolehdittava itse.

3. Lentojen muuttaminen

Jos lennon varaa Finnairilta vuoden loppuun mennessä, ja matkasuunnitelmat muuttuvat, lennon ajankohtaa voi vaihtaa.

Monilla muilla lentoyhtiöillä on samanlainen käytäntö. Uusi lippu voi olla kuitenkin erihintainen kuin vanha.

4. Jos matkustat Euroopan ulkopuolelle

Yhdysvallat ja Thaimaa ovat avanneet rajansa turisteille. Myös Singapore on avautumassa. Japaniin ja moniin muihin kaukokohteisiin ei oteta turisteja.

Jos maa sallii vapaa-ajan matkailun, koronarokotusten lisäksi vaaditaan usein negatiivinen testitulos. Tietoa vaatimuksista saa kunkin maan viranomaisten sivuilta ja tiivistetynä Finnairin nettisivuilla matkustustuskartassa.

Kannattaa myös tarkistaa, joutuuko maassa karanteeniin ja vapauttaako testitulos karanteenista.

5. Hoida matkavakuutus kuntoon

Mikäli sairastuu ennen matkaa tai matkan aikana, matkavakuutus korvaa hoidon.

Esimerkiksi Thaimaa vaatii tällä hetkellä, että matkavakuutuksen on oltava niin kattava, että se korvaa sairastumiskulut 50 000 euroon saakka.

Osalla matkanjärjestäjistä on karenteeniturva, matkaa voi siis muuttaa kuluitta, jos ei pääse lähtemään koronakaranteenin vuoksi.

Juttua varten on haastateltu Finnairin viestintäjohtajaa Päivyt Tallqvistia ja Aurinkomatkojen asiakaskokemuksesta vastaavaa johtajaa Heli Lehtistä. Lähteenä on käytetty myös ulkoministeriön ja THL:n verkkosivuja.