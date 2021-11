MOT:n selvitys paljastaa: Lisäravinteita markkinoidaan laittomilla väitteillä – valvonta ontuu, viranomainen kehottaa kuluttajia "olemaan hereillä"

Lisäravinteita kaupataan mainoksilla, joissa on lainvastaisia väitteitä tuotteiden terveysvaikutuksista. Kuluttajaa harhaanjohtavat väitteet eivät perustu tieteelliseen näyttöön.

Lisäravinteiden mainonnassa on ylilyöntejä. Kuluttajan on hankala tietää, pitävätkö tuotteen lupaukset paikkansa. Yritys on vastuussa siitä, ettei mainoksissa valehdella. Kuva: Juha Kivioja / Yle