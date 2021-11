Lääkärihelikopterin tulo Kaakkois-Suomeen siirtyy yli vuoden päähän – ministeri Sirpa Paatero: "Nyt katsotaan, mikä olisi se realistinen aikataulu"

Lääkärihelikopterin tulo Kaakkois-Suomeen todennäköisesti viivästyy kopterin sijoituspaikkaan liittyvien lisäselvitysten takia.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin olisi pitänyt olla valmiudessaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

– Nyt nähdään, että se ei todennäköisesti siinä aikataulussa ole. Nyt katsotaan, mikä olisi se realistinen aikataulu, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.).

Rakentamispäätös antaa odotuttaa itseään

Edellisen hallituksen reformiministeriryhmä linjasi vuonna 2018, että Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin sijoitetaan Kouvolan Uttiin.

Sijoituspäätöksestä on kolme vuotta, mutta tukikohdan rakentamista ei ole vielä edes aloitettu.

Paatero ei uskalla antaa minkäänlaista arviota siitä, milloin rakentamispäätös tehdään. Asian valmistelu on edelleen kesken sosiaali- ja terveysministeriössä.

– Sinne on tullut syystä ja monesta viivästystä. Kysymyksiä, jotka viivästystä ovat aiheuttaneet, selvitellään, Paatero sanoo.

Selvitettävänä on ollut muun muassa se, miten lääkärihelikopteritoiminta sovitetaan Kouvolan Utissa yhteen harrastuslaskuvarjohyppytoiminnan ja Puolustusvoimien sotilastoiminnan kanssa.

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) osallistui torstaina hyvinvointialueen valmistelun esittelytilaisuuteen kotikaupungissaan Kotkassa. Kuva: Antro Valo / Yle

Keskustelu lääkärihelikopterin sijaintipaikasta sai aiemmin tänä syksynä uusia kierroksia, kun Iltalehti uutisoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) edistävän sijaintipaikan vaihtamista Kouvolan Utista sittenkin Lappeenrantaan.

Kansanedustajat tivaavat vastauksia

Kouvolalainen kansanedustaja Ville Kaunisto (kok.) on suivaantunut asian pitkittymisestä. Kaunisto jätti torstaina lääkärihelikopteriin liittyvän kirjallisen kysymyksen.

Kaunisto tivaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta, miksei tämä noudata lääkärihelikopterin sijoittamisessa terveydenhuoltolain pykälää, jonka mukaan lääkärihelikopteritoiminnasta päättävät ensihoitokeskukset omalla erityisvastuualueellaan.

Utin tapauksessa erityisvastuualueen ensihoitokeskus on HUS. HUSissa on päätetty vuonna 2018, että Utti on lääkärihelikopterin sijoituspaikka.

Kaunisto kysyy myös, miksi Utin tukikohdan rakentamista ei ole jo aloitettu.

Aikaisemmin tänä syksynä kouvolalaisista kansanedustajista myös Paula Werning (sd.) jätti Kiurulle kirjallisen kysymyksen Utin lääkärihelikopteritukikohdan viivästymisestä.

Ylelle ministeri Kiuru viestitti tänään torstaina, ettei hänellä ole tällä hetkellä kommentoitavaa lääkärihelikopterista.

Tontti vaihtuu

Kouvolan Utissa on etsitty lääkärihelikopterille myös uutta tonttia, koska alkuperäinen tontti oli liian lähellä laskuvarjohyppääjiä. Kouvolassa sijaitseva Utin kenttä on yksi vilkkaimmista laskuvarjohyppykeskuksista.

Vaihtoehtoja löytyi kaksi.

– Molemmat tontit ovat käyttökelpoiset, ensihoidon ylilääkäri Petri Loikas Kymsotesta sanoo.

Uusia tonttivaihtoehtoja ovat etsineet lääkärihelikopterien toiminnasta vastaava Finnhems, lentoasemayhtiö Finavia, Metsähallitus ja Kouvolan kaupunki.