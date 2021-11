Ysiluokkalaiset eivät saa pelata korista kaikilla välitunneilla ja se ärsyttää – rehtori perustelee turvallisuudella

Lempäälässä Sääksjärven yläkoulun koriskentän laidalla seisoo pari turhautunutta koululaista. Ysiluokkalaiset Eemil Koskinen ja Lauri Nyhä haluaisivat pelata, mutta se on mahdollista vain tietyillä välitunneilla.

– Kyllä minusta on aika tyhmää, ettei tänne saa tulla. Koulun pihalla saa pelata, eikä siellä tulla kieltämään. Mutta olisi parempi pelata täällä kentällä, missä ei ole häiriöksi muille, sanoo Lauri Nyhä.

Eemil Koskista asia harmittaa niin paljon, että hän kirjoitti asiasta Aamulehden yleisönosastoon. Molemmat pojat puolustavat pelaamista ilman rajoituksia liikunnan vaikutuksilla koulutyöhön.

– Koris virkistää joka päivä, ja saa muuta ajateltavaa kuin koulu, sanoo Koskinen.

– Olen huomannut, että se on parantanut koulunkäyntiä, kun on käynyt täällä pelaamassa välituntien aikana, Nyhä jatkaa.

Sääksjärven yläkoulu on liikunnan puolestapuhuja

Sääksjärven yläkoulu on mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu (siirryt toiseen palveluun)-ohjelmassa, jonka tavoitteena on lisätä koulupäivien aktiivisuutta ja viihtyisyyttä.

Rehtori Jussi Karjalainen puolustaa liikkumista, mutta kertoo rajoitusten liittyvän muun muassa oppilaiden turvallisuuteen.

– Välitunnilla pitää olla valvontaa paikalla. Aina kun on liikettä, on olemassa tietynlaisia riskejä.

Kenttä on kaikkien oppilaiden käytössä liikkumiseen tarkoitetulla välitunnilla aamupäivällä ja puolen tunnin tauolla kello 12. Karjalaisen mukaan pitkällä välitunnilla on riskien vuoksi viisi valvojaa. Kentän käyttöä rajoittaa myös se, että muina aikoina se on varattu liikuntatuntien käyttöön.

Kenttää ahkerasti käyttävät Eemil Koskinen ja Lauri Nyhä pitävät kenttää turvallisena paikkana. Koskisen mukaan valvontaa ei tarvittaisi, koska ketään ei satuteta edes vahingossa..

– Ja aika rentoa ja ystävällismielistä peliähän tämä on. Ei kovin tavoitteellista, lähinnä vain pidetään hauskaa, Nyhä toteaa.

Sääksjärven yläkoulun liikuntavälitunneilla koriskentällä on paljon pelaajia. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Liikunnan hyödyt on koulussa havaittu

Myös Sääksjärven koulun rehtorin on havainnut, että liikunta tekee hyvää opiskelulle.

– Tästä on ollut ihan suoraa seurausta iltapäiväoppituntien työrauhahaasteisiin ja jaksamiseen, Jussi Karjalainen iloitsee.

Pisimmän välitunnin sijoittuminen on tarkkaan harkittu ja kokemuksen tuoma ratkaisu. Keskipäivän välitunnilla voi ainakin teoriassa liikkua suositusten mukaisesti 35 minuuttia – ja vielä koulupäivä aikana.

Rehtori kannustaa kokemuksiensa perusteella muitakin kouluja mukaan Liikkuva koulu -ohjelmaan.

– Kehotan kaikkia kollegoita ja Suomen kouluja mieluummin sallimaan kuin kieltämään ja rajoittamaan liikuntaa.

Rehtori Jussi Karjalainen on tyytyväinen, että oppilaat nostavat esille parannusta kaipaavia asioita. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen asian julkituomisen takana

Koululaisten kirjoitukset lehtien palstoilla eivät ole ihan jokapäiväistä luettavaa. Sääksjärven yläkoulun oppilaat ovat kuitenkin päätyneet asioineen julkisuuteen jo useasti. Kahveja rehtori ei kirjoitusten takia ole vielä saanut väärään kurkkuun, päinvastoin hän sanoo olevansa tyytyväinen.

– Tämä juttu liittyy ysiluokkalaisten oppimiskokonaisuuteen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Kannustamme oppilaitamme huomaamaan epäkohtia ja asioita, mitä voisi korjata ja parantaa. Tämä on seurausta.

Rehtorin mukaan lehtijutut otetaan vakavasti ja niillä on vaikutusta. Samaa toivovat myös Eemil Koskinen ja Lauri Nyhä.

– Haluamme, että tämän kentän käyttöä lisätään ja tänne saa tulla pelaamaan silloin, kun itse haluaa, kiteyttää Koskinen.

– Ja toivottavasti kirjoitus auttoi jotenkin tähän mielipahaan kieltämisestä, Nyhä toteaa.