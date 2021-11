Pekka Haavisto TV1:n Ykkösaamussa: Mitä haluat kysyä ulkoministeriltä?

TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina 13.11. klo 10.05 suorassa lähetyksessä on ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Saksalaislehti Die Welt kertoi torstaina, että siirtolaisten kohdemaat olisivat Suomi ja Saksa. Mitä ulkoministeri Pekka Haavisto ajattelee Suomen valikoitumisessa kohdemaaksi?

Saksan liittokansleri Angela Merkel on pyytänyt Venäjän presidentti Vladimir Putinia vaikuttamaan Valko-Venäjään, että se lopettaisi ihmisten välineellistämisen rajallaan. Putin on kehottanut kääntymään suoraan Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan puoleen. Miksi Venäjä on haluton toimimaan?

Valko-Venäjä ja Venäjä ovat läheisiä liittolaisia. Suomi vaalii suoria kahdenvälisiä suhteita Venäjään. Miten Suomi voisi taivutella Venäjää ratkaisemaan vaikean tilanteen?

Millainen vastuu EU:lla on tilanteesta ja mitä kautta EU:n vastuu syntyy?

TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina 13.11. kello 10.05 suorassa lähetyksessä on ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Seija Vaaherkumpu haastattelee.

