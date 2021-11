Herätys: Glasgow'n ilmastokokous loppusuoralle, elinluovutus voidaan tehdä kuoleman jälkeen, epämääräisistä lääketiedoista halutaan eroon

Ilmastoliike on osoittanut kärkevästi mieltään Glasgow'n kokouksen aikana. Fridays for Future -liike osoitti mieltään kaupungissa 5. marraskuuta.

Ilmastoliike on osoittanut kärkevästi mieltään Glasgow'n kokouksen aikana. Fridays for Future -liike osoitti mieltään kaupungissa 5. marraskuuta. Kuva: Ewan Bootman / AOP

Glasgow’n ilmastoneuvottelut loppusuoralla

YK:n ilmastoneuvottelut Skotlannin Glasgow’ssa ovat loppusuoralla. Kokouksen on määrä päättyä tänään. Glasgow'n ilmastokokouksessa neuvottelijoiden käsissä on ollut yli 100 kohdan lista sovittavista asioista. Yle seuraa kokouksen päätöstunnelmia tässä päivittyvässä artikkelissa.

Elinluovutus voidaan nyt tehdä menehtyneeltä verenkierron pysähtymisen ja kuoleman toteamisen jälkeen

Elinluovutus aivokuoleman jälkeen on jatkossakin ensisijainen vaihtoehto siirrettävien elinten saamiseksi. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Suomessa yhä useampi potilas odottaa elinsiirtoa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä käynnistyneessä pilotissa elinluovutuksia tehdään nyt myös menehtyneeltä verenkierron pysähtymisen ja kuoleman toteamisen jälkeen. Aiemmin elinluovutuksen on voinut tehdä ainoastaan potilailta, jotka on todettu aivokuolleiksi. Muutoksen toivotaan osaltaan lisäävän elinsiirtojen määrää.

Henkesi voi pelastua uuden lääkelistan ansiosta – epämääräisistä lääketiedoista halutaan eroon

Joskus potilaan hoito vaatii ympärivuorokautista lääkitystä, jonka kanssa ei voi samanaikaisesti syödä esimerkiksi tiettyjä kipulääkkeitä. Siksi lääkärin on tärkeä tietää kaikista potilaalle määrätyistä lääkkeistä. Kuva: Mikko Koski / Yle

Potilaiden lääkityslistat voivat nykyisin olla hyvin epämääräisiä, koska eri yksiköissä ja laitoksissa on käytössä erilaisia tietojärjestelmiä. Lääkärillä ei siis aina ole välttämättä tietoa kaikista potilaalle määrätyistä lääkkeistä. Riskinä on lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset. Jatkossa ongelmien pitäisi helpottaa, koska tulevaisuudessa apteekkiasiakkaan lääkitys päivittyy kattavaan kansalliseen lääkityslistaan.

Analyysi: Valko-Venäjä ja Venäjä käyvät kyynistä peliä siirtolaisilla

Irakin Dohukista saapunut siirtolaisryhmä odotti rajavartioston partiota Narewkassa, Puolassa, 9. marraskuuta. Kuva: Wojtek Radwanski / AFP

Myötätunnon herättäminen Valko-Venäjän ja Puolan rajalla värjötteleviä siirtolaisia kohtaan on Valko-Venäjän ja Venäjän peliä. Tavoitteena on EU-maiden yhtenäisyyden horjuttaminen ja lopputuloksena ainakin se, että Valko-Venäjä ajautuu yhä selkeämmin riippuvaiseksi Venäjästä. Suomi on ollut samassa tilanteessa kuten Puola nyt – vuosina 2015 ja 2016 – ja Suomen edun mukaista olisi se, että EU ottaisi nyt pelurien haasteen tosissaan, hoitaisi sen nopeasti ja yhtenäisenä.

Poutasäätä suureen osaan maata

Kuva: Yle

Perjantain aikana sateet vähitellen heikkenevät ja väistyvät itään. Sää on enimmäkseen pilvistä ja yhä vuodenaikaan nähden tavanomaista lämpimämpää maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisesta alkaa kuitenkin vähitellen virrata meille kylmempää ilmaa.

