Vaasan akkutehdassuunnitelmille iso kolaus – brittiläinen Johnson Matthey vetäytyy hankkeesta

Brittifirma luopuu kokonaan akkumateriaaliliiketoiminnastaan. Aiesopimus Vaasan katodimateriaalitehtaasta allekirjoitettiin huhtikuussa ja yva-työ on jo pitkällä

Brittiläinen arvoketjutoimija Johnson Matthey on yllättäen vetäytynyt aikeestaan rakentaa Vaasaan akkumateriaalitehdas. Asiasta kertoo Vasabladet (siirryt toiseen palveluun).

Johnson Matthey ja Vaasan kaupunki julkistivat huhtikuussa aiesopimuksen akkimateriaalitehdasinvestoinnista, jota yhtiö luonnehti satojen miljoonien eurojen investoinniksi.

Valmistelut tehtaan rakentamiseksi ovat täydessä vauhdissa ja tehtaan piti olla valmis vuonna 2024. Yva-ohjelman kuulemisvaihe päättyi jo elokuussa.

Jatkaako mahdollinen ostaja myös Vaasan-hanketta?

Johnson Mattheylle piti tulla Vaasaan pääasiallisesti pCAM-tuotantoa. Kyseessä on katodimateriaali, jota tarvitaan akkujen valmistuksessa.

Materiaalia piti markkinoida Elnona, vähäkobolttisen katodin uutena muotona. Torstaina Johnson Matthey ilmoitti kuitenkin vetäytyvänsä Elnon tuotannosta, jonka piti tapahtua osin Vaasassa, osin Puolassa.

Mukana tehdashankkeessa on ollut myös Suomen Malmijalostus. Toimitusjohtaja Matti Hietanen sanoo, että asia on pettymys myös sen tiimille, joka on tehnyt asian ympärillä paljon työtä.

Hän muistuttaa kuitenkin, että kyse ei ole Vaasan-hankkeen torppaamisesta, vaan brittiyhtiön laajemmasta strategisesta muutoksesta. Johnson Matthey kertoo verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun) luopuvansa akkumateriaaliliiketoiminnasta kokonaan.

Se etsii liiketoiminnalleen ostajaa, ja nyt Malmijalostus odottaa, jatkaako uusi toimija Vaasan-hanketta.

Suunnitellun tehtaan piti olla päänavaus Laajametsän alueen kehittämisessä ja houkutella lisää toimijoita perässään. Kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo, että työ Gigavaasan kehittämiseksi jatkuu entisellään. Hän uskoo, että uusi yhteistyötaho voi löytyä varsin piankin.

– Akkumarkkinat ovat todella kuumat ja kilpailu on kovaa, mutta myös kysyntä on valtavaa, muistuttaa Häyry.

