Suomen ennätys: Valtio saa nyt lainaa halvemmalla kuin ikinä aikaisemmin – miinuskoron kehitystä seurataan ihmetellen

Puolen vuoden ja puolen miljardin euron laina saatiin markkinoilta -0,76 prosentin korolla (siirryt toiseen palveluun) . Se on edullisin hinta, jolla on koskaan saatu lainarahaa valtion kirstuun.

Työeläkeyhtiö Varma on yksi Suomen suurimpia sijoittajia ja sijoitusjohtaja Reima Rytsölä korostaa, että Varma ei ole ostanut valtion lainapapereita näin surkealla tuotolla.

Yleinen hintataso on nousussa ja yleensä se enteilee myös korkojen nousua. Mutta nyt korkojen lasku voi edelleen jatkua, arvioi työeläkeyhtiö Varman sijoitusjohtaja Reima Rytsölä.

Niiden on pakko pitää sijoituksissaan myös erittäin vähäisen luottoriskin valtionlainoja. Suomen valtion lainat ovat juuri sellaisia. Vaikka Suomen AA+ -luokitus on S&P-luottoluokittajan listalla vasta toiseksi paras, se on yhä Euroopan kärkeä.