Analyysi: Päästöjätit jakelevat kauniita sanoja hetkellä, jona maailma janoaa rajuja ilmastotekoja

GLASGOW Maailman päästöjätit Yhdysvallat ja Kiina antoivat keskiviikkoiltana toivoa herättävän yhteisen ilmastojulistuksen Glasgow'ssa.

Neuvotteluja oli käyty taustalla, ja julistuksen ajoitus oli tarkoin harkittu. Glasgow'n ilmastoneuvotteluihin kaivattiin viimeisiin päiviin kaikki mahdollinen energia. Kahden eripuraisen suurvallan yhteinen julistus oli sitä parhaimmassa paketissa.

Lahjahevosen suuhun kannattaa kuitenkin kurkistella tarkoin.

Aloitetaan hyvistä uutisista. Lupaavaa on, että julistuksessa puhutaan ilmastonmuutoksen hidastamisesta tällä vuosikymmenellä. Se on paljon enemmän, mitä Kiina on tähän mennessä luvannut. Se on aiemmin sanonut päästöpiikin olevan vasta vuonna 2030.

Pekingin ilmansaasteita viime perjantaina. Kuva: Roman Pilipey / EPA / AOP

Hienoa on sekin, että viime aikoina kroonisen eripuraiset maat ovat voineet unohtaa ainakin osan kaunoistaan ilmastohädän hetkellä. Kahden eri leirin edustajat saattavat myös esimerkillään houkutella muita erimielisiä maita hakemaan kompromisseja ilmastokokouksen loppumetreillä.

Silti juuri maiden vaikeat suhteet herättävät suurimmat epäilykset – etenkin, kun julistuksessa ei luvata mitään konkreettista. Sen mukaan maat aikovat tehdä yhdessä töitä, jotta ilmastonmuutosta saataisiin hidastettua.

Onko työllä lopulta tulosta, on toinen kysymys. Juuri teot ovat ilmastodiplomatian ydinongelma. Pariisin ilmastosopimuksessa luvataan tavoitella 1,5 asteen maksimilämpenemistä, mutta keinot on jätetty auki.

Kiinan ja Yhdysvaltain esittelemä paperi on jälleen yksi epämääräinen lupaus aikana, jona Glasgow’n kaduille kokoontuneet mielenosoittajat janoavat suuria mullistuksia. He haluavat tietää, kuka tekee mitä ja tarkalleen mihin mennessä.

Ilmastokokouksen osanottaja kuvasi tänään Glasgowin kokouspaikan ulkopuolelle ripustettuja kirjeitä kokousvieraille. Kuva: Robert Perry / EPA / AOP

Kyynikko voisi myös kysyä, halusiko Kiinan presidentti Xi Jinping juuri tänään maalleen paikan kansainvälisen lehdistön hyvisten palstalla. Pekingissä järjestettiin torstaina tärkeä poliittinen kokous (siirryt toiseen palveluun), jossa Xi kohotettiin taas yhdellä tavalla Kiinan suurimpien johtajien joukkoon.

Toiveikkaampi analyysi on, että myös Kiina ymmärtää, ettei ilmastotoimissa voi enää hidastella. Kiina ja Yhdysvallat ovat voineen ennenkin toimia yhdessä, kun uhka on ollut molemmille sama.

Ilmastonmuutos ei tuhoa maailmaa yhtä nopeasti kuin Pohjois-Korean ydinohjus, mutta molemmat maat ymmärtävät tämänkin ongelman suuruuden.

Kiinan delegaatiota johtava Xie Zhenhua YK:n ilmastokokouksessa Glasgowissa avajaisseremoniassa viime viikon maanantaina. Kiinan presidentti Xin Jinping ei osallistunut kokoukseen paikan päällä. Kuva: Emily MacInnes / EPA / AOP

Vertaus saattaa tosin kieliä lopputuloksesta. Vaikka vihollinen on yhteinen, erimielisyydet toimintatavoista eivät katoa kauniilla sanoilla.

Ennen kaikkea sopimus kertoo paluusta normaaliin. Edellisessä ilmastokokouksessa Madridissa Yhdysvallat oli vetäytynyt taka-alalle, ja Kiina koki jääneensä yksin. Siksi kokous jäi kauas tavoitteistaan.

Nyt kaksi isoa ovat mukana muiden lupailijoiden joukossa. Siitä voi hieman jopa iloita.

