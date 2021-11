Mehiläisen kehittämä digiklinikka laajenee koko Päijät-Hämeeseen vuoden loppuun mennessä – ministeri Kiuru ei katso hyvällä

Päijät-Sote ottaa Mehiläisen kehittämän digiklinikan käyttöön koko maakunnassa vuoden loppuun mennessä. Tähän asti digiklinikkaa on voinut käyttää julkisessa terveydenhuollossa Harjun terveyden asiakkaat eli Lahden, Iitin ja Kärkölän asukkaat. Toimitusjohtaja Marina Erholan mukaan Päijät-Sote haluaa tarjota samat digipalvelut kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaisuuden takia.

Näin tehdään, vaikka Päijät-Soten ja Mehiläisen alkuperäisen suunnitelma Harjun terveyden toiminnan laajentamisesta ei voikaan toteutua. Alunperin yhteisyrityksen oli tarkoitus laajentaa toimintaansa koko Päijät-Hämeeseen. Tämä ei ole mahdollista, sillä uuden sotelain mukaan hyvinvointialueella on oltava myös riittävästi omaa palvelutuontantoa. Mehiläinen on siitä huolimatta luvannut kehittämänsä digiklinikan Päijät-Soten käyttöön.

– Mahdollisuus laajentaa Mehiläisen digialusta eli Päijät-Sote-sovellus palvelemaan myös muiden kuin Harjun terveyden alueen väestöä sekä muun muassa erikoissairaanhoidon palveluita on sovittu jo alun perin osana sote-keskuspalveluiden hankintaa. Tämä on ollut siis jo kilpailutusvaiheessa tilaajan edellytys, viestittää Harjun terveyden käynnistysvaiheen toimitusjohtaja Joonas Turunen sähköpostitse.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on alusta asti suhtautunut Harjun terveyteen kriittisesti. Hän on huolissaan siitä, onko tulevalla hyvinvointialueella riittävästi omaa palvelutuotantoa. Tähän velvoittaa myös uusi laki. Kiurun mukaan laki tarkoittaa myös digitaalisesti järjestettyä vastaanottotoimintaa.

Digiklinikalla voi hoitaa pieniä vaivoja viestittelemällä lääkärin kanssa. Noin 50 000 päijähämäläisellä on Mehiläisen julkinen sovellus käytössä. Kuva: Marjo Pirilä / Yle

Digiklinikka pitää sisällään paljon muutakin kuin teknologiaosaamista. Digiklinikalla on omat lääkärit ja he voivat työskennellä missä päin maata tahansa.

– Lain kirjaimen mukaan on varmistettava, että osaamista on hankittava myös niissä asioissa, mitä ei ole ollut aikaisemmin. On tärkeää, että omassa tuotannossa on myös osaamista tehdä mobiili- ja digiratkaisuja. Päijät-Sotesta ei kannata tehdä sellaista kehitysmaata, jossa ei tätä osaamista olisi julkisella terveydenhuollolla laajasti, sanoo Kiuru.

Kiuru: julkisen puolen kehitettävä oma digipalvelunsa

Toimitusjohtaja Marina Erhola sanoo, ettei Päijät-Sote pystyisi koskaan kehittämään Mehiläisen palvelua vastaavaa digiklinikkaa. Maakunnan väestöpohja on siihen liian pieni. Jos jostain syystä Mehiläisen digiklinikka ei enää olisikaan Päijät-Soten käytössä, hankkisi se palvelun jostain muualta.

Myös ministeri Krista Kiuru myöntää, että julkisella puolella digi- ja mobiilipalvelut ovat useita vuosia yksityisiä jäljessä.

– Yksityisellä sosiaali- ja terveysektorilla on otettu paljon suurempi loikka digi- ja mobiilipalveluissa kuin julkisella puolella, ja siksi meidän on myös tärkeä onnistua siinä. Se on tapa saavuttaa vaikuttavuutta. Meillä on paljon vaivoja, jotka on helppo hoitaa mobiiliyhteydellä, chat palvelulla ja digitaalisilla ratkaisuilla.

Kiurun mielestä palvelun ostaminen julkisen sektorin ulkopuolelta on kannettua vettä kaivoon. Siksi valtio satsaa yli 400 miljoonaa euroa digitaalisten järjestelmien kehittämiseen, jotta koko maahan tulisivat yhdenvertaiset palvelut.

– Pitääkö meillä olla kymmeniä eri järjestelmiä tässä maassa vai voisimmeko oppia niistä parhaimmista innovaatioista, jotka ovat jo olemassa, ministeri kysyy.

