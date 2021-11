Uuden kampuksen ilmastovaikutukset puhuttavat Oulussa – yliopisto ei halua keskustella aiheesta ennen kuin suunnitelmat ovat tarkentuneet

Aalto-yliopiston kiinteistöjohtamisen professori Seppo Junnila on laskenut, että uuden kampuksen rakentaminen Oulun keskustaan nostaisi ilmastopäästöt aivan uudelle tasolle verrattuna siihen, että toiminta jatkuisi nykyisellä kampuksella Linnanmaalla.

Junnila on arvioinut Oulun yliopiston hiilijalanjäljen suuruutta osana kiinteistörakentaja Technopolikselle tekemäänsä laajempaa ilmastoraporttia.

Yliopiston muuttosuunnitelmia vastustava entinen koulutusrehtori ja nykyinen yliopiston konenäön ja signaalianalyysin tutkimuskeskuksen johtaja, professori Olli Silvén on yrittänyt nostaa keskusteluun myös ilmastoteemaa, mutta yliopiston johto kieltäytyy keskustelusta.

Yliopiston rehtori Jouko Niinimäki kieltäytyi myös Ylen haastattelusta. Rehtorin puolesta haastattelupyyntöön vastannut viestintäjohtaja Marja Jokinen perustelee asiaa sillä, että “kampuksen hiilijalanjäljestä on tässä kohtaa vaikea sanoa mihinkään todelliseen perustuvaa tarkempaa”.

Seppo Junnilan tekemässä laskelmassa eri rakentamisvaihtoehtojen ilmastopäästöjä on verrattu toisiinsa arvioimalla, kuinka monen tonnin hiilidioksidipäästöä eri vaihtoehdot tarkoittaisivat.

Rakentamisen ja kiinteistöjen ilmastovaikutuksia pitkään tutkineen Seppo Junnilan mukaan on selvää, että uuden kampuksen rakentaminen on ilmastollisesti suurempi päästöjen aiheuttaja kuin vanhan muuttaminen.

– Ilmastonmuutoksen näkökulmasta katsottuna on kuitenkin hyvin vaikea saada rakennettua uusi kampus kestävästi, Junnila sanoo.

Suomen ilmastopoliittisten linjausten mukaisesti myös Linnanmaan kampuksen omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy SYK on selvittänyt omasta puolestaan korkeakoulujen ja niiden rakentamisen hiilijalanjälkeä.

– Uudisrakennus on hiilijalanjäljiltään aina aidosti paljon rasittavampi kuin olemassa olevien rakennusten peruskorjaaminen, hän sanoo.

Nykyiseen kampukseen satsattu paljon

Linnanmaan kampuksella on tehty viime vuosien aikaan suuria muutoksia ja tilamuutoksia, kun Oulun ammattikorkeakoulu muutti alueelle.

Oulun yliopiston sivuilla viitataan siihen, että nykyinen Linnanmaan kampus jättää hyvin suuren hiilijalanjäljen. Tätä perustellaan Suomen Yliopistokiinteistöjen vuonna 2018 tekemällä laskelmalla, jossa on vertailtu eri yliopistokampusten ilmastovaikutuksia. Vertailussa Oulun jälki on suurin.

Suomen Yliopistokiinteistöjen toimitusjohtajan Sanna Sianojan mukaan iso hiilijalanjälki selittyy sillä, että Linnanmaalla käytetään kaukolämpöä, jonka tuottamiseen Oulun Energia Oy on käyttänyt polttoturvetta.

Viime aikoina turpeen käyttö on vähentynyt, mikä pienentää myös Linnanmaan laskennallista hiilijalanjälkeä. Samalla kun osa alueesta siirtyi ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille, yliopiston käytössä olevia tiloja on myös pienennetty ja saneerattu.

Sanna Sianoja korostaa, että yliopistokiinteistöjen tavoitteena on koko maassa saada kampukset tulevaisuudessa aidosti hiilineutraaleiksi. Tähän mennessä tavoite on saavutettu kompensaatioilla, mutta esimerkiksi Turussa on yliopistojen kiinteistöjen hiilijalanjälkeä pystytty pienentämään siirtymällä maalämmön käyttöön.