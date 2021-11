Mepit Torvalds ja Hautala epäilevät saksalaislehden uutista, että Valko-Venäjän siirtolaisten pääkohteita olisivat Suomi ja Saksa – "Hatusta vedettyä"

Europarlamentaarikot Nils Torvalds (r.) ja Heidi Hautala (vihr.) suhtautuvat epäilevästi saksalaislehti Die Weltin (siirryt toiseen palveluun) uutiseen, jonka mukaan Valko-Venäjän ja Puolan rajalla olevien siirtolaisten pääkohteita olisivat Saksa ja Suomi. Tietonsa lehti perustaa haltuunsa saamaan Euroopan komission salaiseen asiakirjaan.

– Die Welt ei ole ihan totuuden torvi. Emme ole nähneet sitä paperia. Torstaina Ylen A-talkissa entinen Rajavartiolaitoksen päällikkö [Jukka Savolainen] suhtautui koko juttuun aika lailla skeptisesti. Siinä [Die Weltin jutussa] on vedetty hatusta jotain asiaa, Torvalds sanoi Ykkösaamussa perjantaina.

Hautala pitää Die Weltin juttua ”puhtaana spekulaationa."

– On olemassa jokin huhu siitä, että on olemassa jokin asiakirja. Emme ole nähneet sitä, eikä Die Welt ole tuonut sitä julkisuuteen. Mikä sen asiakirjan ajatuksen juoksun taso on, vaikka asiakirja olisi olemassakin, Hautala pohti.

Hautala arvioi, että uutisen taustalla voi olla Puolan rajalla oleva paniikkitilanne, joka välineellistetään toisiin poliittisiin tarkoituksiin. Hautalan mielestä nyt pitäisi keskustella siitä, miten ihmisten salakuljetus Puolan rajalle lopetetaan.

Mepit eivät usko maakaasutoimitusten katkaisuun

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka on uhannut katkaista maakaasun tuonnin Venäjältä Valko-Venäjän läpi EU-maihin. Kyseessä olisi painostustoimi EU:ta vastaan, koska EU todennäköisesti määrää Valko-Venäjälle lisää pakotteita maan toimista Puolan rajalla.

Torvalds ja Hautala eivät usko, että uhkaus toteutuu. Torvaldsin mielestä tällaiset uhkaukset osoittavat vain, että Lukašenka ”ei oikein elä tässä maailmassa.”

– Jos hän katkaisisi kaasujohdon, hän itse asiassa vahingoittaisi Venäjän intressejä ja mainetta turvallisena maakaasun tuottajana.

Hautalan mukaan Lukašenka tarvitsisi kaasutoimitusten katkaisemiseen Venäjän presidentin Vladimir Putinin siunauksen.

Turkki on alkanut rajoittaa siirtolaisten matkoja Valko-Venäjälle. Turkki on sopinut asiasta Euroopan unionin kanssa.

Hautala ei pidä sopimusta varsinaisena käänteenä, mutta hänen mukaansa nyt osoitetaan, että pakolaisten salakuljetukseen ja hyväksikäyttöön voidaan puuttua.

– Tämä ei tietenkään riitä. Sitten on kyse siitä, mitä Puolan ja Valko-Venäjän rajavyöhykkeellä tapahtuu. Se on kaikkien ihmisoikeussopimusten vastaista, että ihmiset jätetään soille ilman suojaa ja ruokaa. Puola on myös syypää, koska maa ei halua päästää rajalle ulkopuolisia tarkkailijoita, Hautala sanoi.

Torvalds: Lukašenka on koulukiusaaja – mielentilaa pohdittava

Torvaldin mukaan pitäisi myös miettiä, että minkälainen on Aljaksandr Lukašenkan mielentila.

– Mielestäni hän kuuluu sellaiseen kastiin kuin koulukiusaajat. Millään muulla edellytyksellä ei päästä Neuvostoliitossa kolhoosin puheenjohtajaksi, Torvalds lohkaisi.

Torvalds kuvailee Lukašenkaa myös "erittäin ahtaalla olevaksi", vilpillisillä vaaleilla valituksi diktaattoriksi.

– Hän yrittää pärjätä muutamia päiviä, viikkoja ja vuosia eteenpäin. Ongelman ydin on tämä. Lukašenkasta pitää päästä eroon, koska muuten tapahtuu paljon erittäin huonoja asioita sillä suunnalla.

