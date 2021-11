Valtavat tehtaanosat vietiin kaupungin läpi sentintarkkoina erikoiskuljetuksina – "Haasteena omaa luokkaansa", sanoo kokenut ammattilainen

Kemin Metsä Fibren sellutehtaan kuljetuksissa yhdistyvät kaikki jättikuljetuksen erikoisuudet: kuljetukset ovat erikoispitkiä, -leveitä ja -painavia. Oman poikkeuksellisuutensa toi se, että kuljetukset rantautuvat sisäsatamaan kaupungin keskustaan ja reitti tehtaalle kulki ahtaiden kaupunkikortteleiden ja asutusalueiden läpi.

Kuljetukset suunnitellut kuljetus- ja logistiikkayhtiö DSV:n liiketoiminnan kehittämisjohtaja Sauli Lomakka on ollut alalla parikymmentä vuotta. Hänen mukaansa Metsän kuljetukset menevät työhistoriassa ihan kärkipäähän.

– Tämä on haasteiltaan ihan omaa luokkaansa. Toki tähän pystyy hyödyntämään aikaisempaa kokemusta, mutta tällaista kokonaisuutta ei ole aikaisemmin ollut ja epäilen, ettei ihan heti vastaan tulekaan.

Lomakka johtaa kuljetusten sujumista apunaan parikymmentä erikoiskuljetusten ammattimiestä. Kuljetettavana on komponentteja Metsä Fibren Kemiin rakentuvalle jättimäiselle sellutehtaalle.

Proomun alla viisi senttiä vettä, lavetin alla satoja kumipyöriä

Kahden ja puolen viikon aikana tehdastyömaalle kuljetettiin yhdeksän valtavaa komponettia. Ne tuotiin ensin Kemin syväsatamaan Ajokseen, missä ne siirrettiin proomuihin.

Proomut toivat kuormansa sisäsatamaan, jonne tehtiin yhteensä kolme reissua. Kemin sisäsatamasta komponentit kuljetettiin erikoiskuljetuksiin tehdyllä lavetilla tehdasalueelle.

Keminmaalaislähtöinen Sauli Lomakka johtaa jättimäisten tehtaan osien kuljetuksia tanskalaiselle DSV-yhtiölle. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Lomakka kertoo, että molemmissa kuljetusmuodoissa on haasteensa. Merellä on välillä proomun alla matalimmillaan vain viisi senttiä vettä ja maantiellä kuljetus on senttipeliä.

– Haastavinta on katuverkoston käyttö, siellä pullonkaulat, niiden huomiointi ja aika pienet marginaalit kuljetukseen. Toisaalta sitten sääolosuhteet, johon ei pysty vaikuttamaan. Toisinaan tuulee liikaa, eikä ponttooni pääse liikkumaan tai alkutalven kynnyksellä kelit voivat olla haastavia maantiekuljetukselle.

Kerran koko lavetti kuormineen jumiutui Kemin vanhan kauppatorin kupeeseen. Syynä oli liukkaus ja jarrujen jäätyminen, kertoo Sauli Lomakka.

– Lavetissa on 160 rengasta. Sieltä kun jäätynyttä jarrua etsit, niin se vie aikansa. Sauli Lomakka

Tehdastyömaan komponentit kuljetettiin proomulla Kemin sisäsatamaan, josta ne jatkoivat matkaa erikoisvalmistetulla 160-pyöräisellä lavetilla. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Kuormien tieltä kaadettiin poppelit ja katuvalot

Kemin ympäristöjohtaja Mika Grönvall kertoo, että kuljetuksia alettiin suunnitella puolitoista vuotta sitten. Hän myöntää, että aluksi kuljetusten saaminen sujumaan hirvitti.

– Aika paljon tässä on jouduttu tekemään muutostöitä, Grönvall toteaa.

Esimerkiksi Kemin keskustassa kulkevan Hahtisaarenkadun keskisaareke jouduttiin poistamaan ja korvaamaan sileällä asvaltilla. Lisäksi katuvalaisimia poistettiin ja keskisaarekkeessa kasvaneet poppelit on kaadettiin kaikki.

Vilkasliikenteisen kadun liikennevaloristeyksen valot on jouduttu pitämään pimeänä viikojen ajan. Grönvallin mukaan ennallistaminen aloitetaan heti kuljetusten valmistuttua.

– Katuvalaisimet ja liikennevalot asennetaan ensimmäisenä paikalleen. Keskisaarekkeeseen tehdään väliaikaisia järjestelmiä, loput tehdään vasta ensi kesänä, kun kaikki kuljetukset ovat ohi.

Viimeisen kuljetuksen kaartaessa tehtaan pihaan myös Lomakka on tyytyväinen mies.

–Tästä on hyvä jatkaa ensi kesänä, kun reitti on nyt todistettu toimivaksi.

Kuljetukset jatkuvat ensi vuoden touko-kesäkuussa heti, kun jäät lähtevät Perämeren pohjukasta. Silloin liikuteltavana on entistäkin isompia kuljetuksia.

–Siellä on todella painavia kappaleita, yli 500 tonnia. Ensi kesänä on vähän monimuotoisempaa kuljettamista kun tänä syksynä on ollut, Lomakka kertoo.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella sunnuntaihin 14.11. kello 23 saakka.

