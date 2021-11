Räjähdystalon tulevaisuus on vielä auki Varkaudessa – korjaaminen voi maksaa satoja tuhansia, myös purkaminen on vaihtoehtona

Varkauden Kauppakadulla olevan talon osakkaat puntaroivat talon tulevaisuutta. Lokakuun lopussa räjähdyksessä vaurioitunut talo on vakuutusyhtiön mielestä korjattavissa. Asia on yhtiökokouksen käsissä.

Savu haisee vahvasti varkautelaisen kerrostalon käytävässä. Portaat ovat sotkun peitossa ja toisen kerroksen asuntojen ovet ovat palaneet pikimustiksi. Räjähdysasunnosta ulko-ovi puuttuu kokonaan.

Räjähdyksen voimaa kuvaa se, että siivousparveke romahti alas ja seinään tuli iso aukko. Käytävän portailla lojuu myös yksinäinen ovikellon kansi.

Talon arki muuttui lokakuun lopussa kun toisen kerroksen asunnossa tapahtui voimakas räjähdys.

Räjähdysasunnon oviaukko. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Vuokra-asunnossaan yksin ollut noin 30-vuotias mies menehtyi ja talo kärsi pahoja vaurioita. Poliisi kertoi jo tutkinnan alkuvaiheessa pitävänsä räjähdyksen todennäköisenä syynä höyrystynyttä bensiiniä.

Talon osakkaat ja isännöitsijä Kaisa Heiskanen ovat miettineet yli viikon mitä talolle tapahtuu. Tällä viikolla seinustalle pystytettiin jo rakennustelineitä suojaksi, sillä talon seinästä saattaa yhä pudota rakennusmateriaalia.

Tuhojen laajuudet näkyvät rappukäytävällä. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Talon korjaaminen maksaisi satoja tuhansia

Vakuutusyhtiö on selvittänyt talon ja eri huoneistojen räjähdys- ja tulipalovaurioita. Pahimmat vauriot ovat räjähdysasunnossa ja samassa kerroksessa.

Toisen porraskäytävän asunnot selvisivät pienin vaurioin. Osakkaat haluavat harkita tarkasti, mitä talolle kannattaa tehdä. Talon asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita ja osakkaita on kymmenkunta.

– Vakuutusyhtiön mielestä rakennus kannattaa ehdottomasti korjata, mutta heille sopii myös purkaminen. Korjaaminen maksaa useita satoja tuhansia, sanoo isännöitsijä Kaisa Heiskanen Isännöintipalvelu Isarvosta.

Isännöitsijä Kaisa Heiskanen odottaa yhtiökokouksen päätöstä talon tulevaisuudesta. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Varkauden Kauppakadun varrella sijaitseva talo on rakennettu vuonna 1955. Talossa on 13 asuntoa ja kolme liikehuoneistoa. Talo on toistaiseksi tyhjillään ja asukkaat ovat evakossa muualla.

Asukkaat ovat hakeneet tavaroitaan asunnoistaan ja odottavat myös tietoa mitä talolle tapahtuu. Poikkeuksellisessa räjähdyksessä vaurioituneen talon korjaaminen ei ole mikään pikkujuttu.

– Tässä vaaditaan tarkat korjaussuunnitelmat. Huoneistojen kuntokartoitus on tehty, mutta vielä on tehtävä täydellinen rakenteiden kuntokartoitus. On saatava varmuus, että talon rakenteet ovat kunnossa ennen kuin korjausta kannattaa aloittaa, miettii isännöitsijä Kaisa Heiskanen.

Räjähdyksessä talon seinään tulleet aukot on paikattu vanerilevyillä. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Isännöitsijä luonnehtii räjähdystaloa ikäisekseen hyväkuntoiseksi. Osa tekniikasta on alkuperäistä, mutta viemäreitä on pinnoitettu. Myös ovet ja ikkunat on uusittu.

Poliisi tutkii poikkeuksellista tapausta törkeänä tuhotyönä sekä kuoleman- ja palonsyyntutkintana. Nyt poliisi odottaa rikospaikkanäytteiden tuloksia.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Vesa Koposen mukaan jutun tutkinnassa ei ole toistaiseksi tullut tietoon mitään uutta merkittävää asiaa. Poliisi arvioi tutkinnan valmistuvan kevättalvella.

Isännöitsijä Kaisa Heiskanen odottaa yhtiökokousta ja sen päätöstä talon tulevaisuudesta. Toiveissa on, että yhtiökokous saadaan pidettyä loppuvuoden aikana.

– Molemmat vaihtoehdot eli korjaaminen tai purkaminen ovat olleet keskusteluissa esillä. Asia puidaan yhtiökokouksessa läpi ja osakkaat päättävät mitä tehdään, sanoo Kaisa Heiskanen.

Lue lisää:

Asukkaat pakenivat Varkauden räjähdystalosta ilman vaatteita ja puhelimia – talon asukas: “Ei ole kotia tänään, en tiedä, onko huomenna”

Höyrystynyt bensiini voi syttyä jopa kipinästä – asiantuntija neuvoo, miten polttoainetta voi säilyttää kotioloissa turvallisesti

Varkauden räjähtäneessä asunnossa kuvannut on voinut syyllistyä rikokseen – poliisilla ei ole oikeutta tutkia asiaa omin päin

Varkauden kerrostaloräjähdyksestä viikko – asukkaita auttanut sosiaaliohjaaja: "Asiat voivat muuttua hetkessä kenellä tahansa meistä"