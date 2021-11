Kirjeenvaihtajalta: Kiina palaa taas luottamaan yhteen suureen johtajaan

Sadan vuoden historiasta on siloteltu pois virheet – menneisyys on menestys ja nykyisyys sen jatkumo. Kansalle ja bisnekselle tiedossa on tiukkaa arvoihin perustuvaa kuria, arvioi Ylen Aasian-kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley.

Presidentti Xi Jinpingin tie on nyt auki Mao Zedongin veroiseksi kulttijohtajaksi Kiinassa. Sen verran hehkuvin sanoin kommunistisen puolueen johtotasolla oleva keskuskomitea häntä ylisti.

Hän on ruorimies, ankkuri, selkäranka, joka suuressa poliittisessa viisaudessaan johtaa Kiinan kansan uuteen nousuun historian käännekohdassa. Näin kommunistisen puolueen keskuskomitean edustajat kuvailivat perjantaiaamun lehdistötilaisuudessa kohta kaksi kautta Kiinaa niin presidenttinä kuin kommunistisen puolueen pääsihteerinä johtanutta Xitä.

Hierarkisessa Kiinassa johtajia katsotaan ylöspäin. Mutta Xi Jinpingin hehkutus on tavanomaista merkittävämpää.

Torstai-iltana päättyneessä kokouksessa kommunistisen puolueen keskuskomitea hyväksyi harvinaisen päätöslauselman puolueen ja Kiinan historiasta sadan viime vuoden aikana ja suunnasta eteenpäin.

Mao Zedong ja Xi Jinping olivat suosituimmat kasvot matkamuistomyymälän tarjonnassa Yan'anissa Kiinan Shaanxin maakunnassa. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Edellisessä historiallisessa katsauksessa vuonna 1981 Deng Xiaoping arvosteli Maon kulttuurivallankumousta, jossa kansaa kuoli puhdistuksissa. Maon pitkän kauden jälkeen maan johtajan valtakausi rajattiin kahteen, jotta kulttijohtajilta ja ylilyönneiltä vältytään. Johtoasema piti olla puolueella, ei henkilöllä. Pari vuotta sitten valtakauden rajaus poistettiin.

Nyt sadan vuoden historiasta on siloteltu pois kaikenlaiset virheet. Menneisyys on menestys ja nykyisyys on sen jatkumo. Tulevaisuus nähdään Xi Jinpingin viitoittamaksi tieksi. Niinpä presidentti todennäköisesti jatkaa vielä vähintään kolmannelle kaudelle.

Xin valtakausi merkitsee kommunistisen puolueen otteen tiukkenemista. Xin ideologia on jo tuttu Kiinassa. Sitä on opetettu kouluissa oppiaineena joka luokka-asteella tästä syksystä lähtien ja niitä siteerataan lehdissä. Oppia kutsutaan Xi Jinpingin ajatteluksi modernista sosialismista kiinalaisin piirtein. Kommunistinen puolue painottaa ajattelun marxilaisuutta.

Kuluneen vuoden aikana Kiinassa on nähty lähes äkkijyrkkiä päätöksiä, joilla on rajattu niin isojen yhtiöiden kuin tavallisten kansalaisten toimintaa uusilla tavoilla. Tämä on Xi Jinpingin ajattelun – ja keskuskomitean hyväksymän linjan – ytimessä.

Kiinan jättimäiset teknologiafirmat ja kiinteistöyhtiöt ovat saaneet kasvaa ja tehdä rahaa melko vapaasti sen jälkeen kun Deng vapautti taloutta 1980-luvulla, mutta nyt puolue on alkanut piirtää niille rajoja. Esimerkiksi Alibaba-yhtiön listautuminen pörssiin kiellettiin viime vuonna. Jättiyhtiötä on sakotettu monopoliaseman väärinkäytöstä. Kiinan suurimpiin kuuluva kiinteistöyhtiö Evergrande on huojunut konkurssin partaalla, kun maan johto rajasi yhtiöiden velanottoa.

Tavallisten ihmisten arjessa kommunistinen puolue on muun muassa rajoittanut lasten videopelaamista kolmeen tuntiin viikossa, kehottanut poikia näyttämään miehekkäiltä ja arvostellut ökykulutusta ja julkkisten ihannointia. Tosi-tv-kilpailuja ei televisiossa saa enää näyttää.

Kiinan poliittista johtoa esittäviä kuvalautasia myynnissä Pekingissä Taivaallisen rauhan aukion läheisyydessä sijaitsevassa matkamuistomyymälässä. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Keskuskomitean päätöslauselma antaa ymmärtää, että tiukka linja jatkuu Kiinassa. Puolue on selkeästi sitä mieltä, että ilman tiukkaa kuria Kiinan yhteiskunta hapertuu. Se näkee länsimaat varoittavana esimerkkinä.

Linjaa puolustellaan myös Kiinan valtion englanninkielisessä Global Times -sanomalehdessä (siirryt toiseen palveluun). Sen artikkelissa professori Wu Xinwen arveli jopa korruption, ympäristösaasteiden sekä Xinjiangin ja Hongkongin konfliktien johtuneen puolueen otteen höltymisestä.

Presidentti Xistä puhutaan ihaillen. Vaurastuvassa Kiinassa moni näyttää myös aidosti tyytyväiseltä. Kaduilla kukaan ei ryhdy arvostelemaan johtajaa. Päinvastoin. Ihmiset kertovat Xin kitkeneen korruptiota ja köyhyyttä ja tehneen Kiinasta voimakkaan maailmalla. Tämä on viesti, jota myös propagandakoneisto suoltaa kansalle maassa, jossa sensuuri estää kritiikin tai muut kuin viralliset näkemykset.

Xi on näyttänyt pelimerkkinsä myös maailmalle. Hän on sulkenut Kiinan rajat koronapandemian takia. Ensi maanantaina Xin ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin harvinainen virtuaalinen tapaaminen pyrkiikin liennyttämään monia kiistoja Taiwanista koronapandemiaan, kauppasotaan ja Kiinan kasvavaan ydinarsenaaliin (siirryt toiseen palveluun).

Kiinan politiikan ytimeen asetettu Xi tuskin on helppo neuvottelukumppani.

Lue myös:

Kiina pyrkii estämään yksityisen uutistoiminnan kokonaan – tutkija: "Halutaan ainakin puheiden tasolla paluuta kommunismin arvoihin"

Kirjeenvaihtajalta: Kiina rajaa alaikäisten pelaamista – kommunistinen puolue muokkaa nuorisosta mieleistään määräyksillä

Mallikansalaisten, liikemiesten ja johtajien valtapesäke – Kiinan jättipuolue täyttää sata vuotta, Xi: Vahva puoluejohto koko kansan elinehto

Punaturismi on Kiinassa vilkkaampaa kuin koskaan – Intoa lisäävät kommunistipuolueen satavuotisjuhla ja kasvava kansallismielisyys