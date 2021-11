Leena Vilkan kolumni: En halua eläimetöntä tulevaisuutta

Läpi historian on ollut myös ihmisiä , jotka ovat kantaneet poikkeuksellisen paljon huolta luonnon ja eläinten kohtaloista. Suomessa 1800-luvulla kansanvalistajana vaikuttanut Zacharias Topelius tuli tunnetuksi myös pikkulintujen suojelijana.

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen arkistoista löytyy vuodelta 1875 teksti ” Eläin ei ole yksinään oikeuksien kohde (siirryt toiseen palveluun) , vaan eläintä päinvastoin tulisi kunnioittaa oliona, jolla on oikeuksia.”

Eläinten oikeudet on aika panna täytäntöön myös lainsäädännössä.

Tässä on lausuttuna idea eläinten perusoikeuksista, mitä eläinsuojelukentän uudehko toimija Suomen eläinoikeusjuristit ry ajaa (siirryt toiseen palveluun) .

Eläinten oikeudet on pitkään ollut filosofien temmellyskenttä, joten on ilahduttavaa saada juristit mukaan kasvavaan eläinoikeusrintamaan. Eläinten oikeudet on aika panna täytäntöön myös lainsäädännössä.