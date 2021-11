Sairauksiensa kanssa painiva Wolt-lähetti Tia Mynttinen haluaa jatkaa kevytyrittäjänä: "On ollut vaikea löytää työtä, mitä pystyn tekemään"

Hämeenlinnalainen Tia Mynttinen, 42, on viettänyt monta unetonta yötä miettiessään tulevaisuuttaan Wolt-lähettinä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva Mynttinen etsi sopivaa työtä vuosikaudet. Lopulta se pari vuotta sitten löytyi Wolt-lähettinä kevytyrittäjyyden avulla. Hän uskoo, että jos läheteistä tehdään työtekijöitä, häneltä loppuvat työt monien sairauksiensa vuoksi.

– Olen käynyt kaikki mahdolliset kuntoutuskurssit, valmennukset ynnä muut. Minun on ollut vaikea löytää työtä, mitä pystyn tekemään.

Vaikka uutinen Woltin myymisestä ulkomaalaisomistukseen vähän jännittää, Mynttinen uskoo, että työt jatkuvat samanlaisena kuin tähänkin asti. Näin on vakuutettu myös yrityksen puolelta. Woltin ostaa yhdysvaltalainen Doordash, joka toimii samalla ruoan tilaus- ja toimituspalvelualalla.

Työsuojeluviranomaiset ovat sitä mieltä, että Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa ja heidän tekemistään työtunneista tulee pitää työaikakirjanpitoa. Yritys aikoo valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Wolt teetti huhtikuussa Taloustutkimuksella kyselyn (siirryt toiseen palveluun), mitä Wolt-lähetit ajattelevat työstään. Kyselyyn vastasi yli 1 500 lähettiä. Läheteistä 56 prosenttia kertoi haluavansa jatkaa työtä yrittäjänä. Joka neljäs kertoi haluavansa työsuhteeseen. 11 prosentille asialla ei ollut merkitystä, ja kahdeksan prosenttia ei ollut varmoja.

73 prosentille vastaajista yrittäjyyden vapaus on tärkeämpää kuin työsuhteen turva. Tätä mieltä on myös Tia Mynttinen.

– Minulla on nuoresta asti ollut paniikkihäiriö, julkisten tilojen pelkoa ja masennusta. Epäilen, että Wolt ei palkkaisi minua tekemään edes osa-aikaisena, koska en tiedä millainen huominen päivä minulle on.

Mikäli hänen pitäisi jatkossa tehdä töitä tiettyinä päivinä tietyt tunnit, niin paniikki tulee jo siitä, jos pitäisi ylihuomenna olla työkykyinen.

– Panikoisin sitä, että olenko vai enkö ole. Voisin kuvitella, että eivät he halua tällaista ihmistä töihin. Jos tämä viedään pois, mitä sitten teen, hän huokaa.

Mynttinen saa tehdä tietyn määrän kuukaudessa töitä eläkkeen lisäksi.

– Tykkään tehdä työtäni arkiaamuisin, koska rajoitteeni sanelevat sen. Jos menen töihin illemmalla tai viikonloppuisin, on aina enemmän ihmisiä liikenteessä. Koen, että minun on helpompi tehdä aamupäivisin hommia.