Venäjän sotavoima Ukrainan rajalla huolestuttaa Euroopan unionia – Valko-Venäjän hybridioperaatio kiristää jännitystä

Ukrainan mukaan rajan tuntumassa on 90 000 venäläissotilasta. Moskova torjuu huolen perusteettomana.

EU:n komissio on saanut huolestuttavia tietoja tilanteesta Ukrainan rajan läheisyydessä, sanoi komission tiedottaja lehdistötilaisuudessa perjantaina.

Hän sanoi, että komissio tarkkailee tilannetta alueella.

Keskiviikkona Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken varoitti Venäjää tekemästä vakavaa virhettä Ukrainan suhteen. Blinkenin mukaan Yhdysvallat on huolissaan Venäjän epätavallisesta aktiivisuudesta Ukrainan kupeessa.

Valko-Venäjän hybridihyökkäys kiristää jännitystä

Valko-Venäjän jatkaa siirtolaisten ohjaamista Puolan rajalle. Maan itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukašenka on lisäksi uhannut katkaista maan kautta kulkevan venäläisen kaasun toimittamisen länteen, jos Euroopan unioni kiristää pakotteita Valko-Venäjää kohtaan.

Venäjä tosin sanoi perjantaina, että se pysyy luotettavana kaasuntoimittajana – ja Valko-Venäjä ei ollut konsultoinut Venäjää ennen uhkaustaan.

Hybridioperaatio, jonka taustalla on nähty myös Venäjän vaikutus, on lisännyt jännitystä itäisessä Euroopassa. Kreml on kiistänyt osallisuutensa. rajarauhan häirintään.

Venäjä oli jättänyt Ukrainan lähialueille harjoitusten jälkeen runsaasti joukkoja, ilmoitti Ukrainan puolustusministeriö viime viikolla uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ukraina: Venäjällä alueella vahva sotavoima

Ukrainan mukaan Venäjällä on yhä alueella 90 000 sotilasta. Näihin kuuluu myös maahanlaskujoukkoja.

Ukrainan Washingtonissa vieraillut ulkoministeri Dmytro Kuleba katsoi kotiin palattuaan, että Venäjä käy hybridisotaa Eurooppaa vastaan. Kuleba sanoi matkustavansa maanantaina Brysseliin tapaamaan sotilasliitto Naton ja EU:n edustajia.

Moskova on torjunut arvelut siitä, että venäläisjoukot muodostaisivat uhan Ukrainalle. Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov sanoi, että armeijan liikkeet Venäjän omalla maaperällä eivät ole kenellekään huolenaihe.

Peskovin mukaan Venäjä on pannut merkille Naton alusten ja vakoilukoneiden lisääntyneen aktiivisuuden Mustalla merellä. Hän sanoi Venäjän varmistavan turvallisuutensa, jos sen vastustajat ryhtyvät toimiin rajojen lähellä.

Venäjän joukkojen liikkeitä Ukrainan lähistöllä on tarkkailtu etenkin sen jälkeen, kun Venäjä vuonna 2014 otti haltuunsa Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan. Tämän jälkeen on Ukrainan itäosissa jatkunut sotatila, jossa Venäjä tukee Itä-Ukrainan separatistisia asejoukkoja.

Viimeksi keväällä Venäjä järjesti Ukrainan tuntumassa suuren, viikkoja kestäneen sotaharjoituksen. Brittiläisen yleisradioyhtiö BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Moskova varoitti tuolloin Natoa lähettämästä omia asevoimiaan Ukrainaan.

