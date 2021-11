Korona-ajan eristyneisyys näkyy koiranpentujen käytöksessä – Effy-mäyräkoiralla on ollut vaikeuksia sosiaalisuudessa

Korona-aika on muuttanut koirien arkea, kun omistajat ovat etätöissä. Osa pentukoirista ei joko osaa rauhoittua tai totu olemaan yksin. Espoossa asuvalla mäyräkoira Effyllä on ollut muun muassa pelokkuutta ja hän on räyhännyt ihmisille.

Espoolaista mäyräkoira Effyä opetetaan sosiaalisemmaksi, omistajille apua digitaalisesta käytösneuvolasta