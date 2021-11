Pieni kunta Keski-Suomessa päätyi keskelle tuulivoimayhtiöiden kilpailua parhaista alueista – "Vertaisin sitä kultakuumeeseen", sanoo kunnanjohtaja

Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimapuistossa seitsemän myllyä jauhaa sähköä verkkoon täydellä teholla. Puisto valmistui kuukauden etuajassa, mutta matka tähän päivään on ollut pitkä. Päätös alueen kaavoittamisesta tuulivoimalle tehtiin kahdeksan vuotta sitten.

– Ilmapiiri oli todella kriittinen, kun puhuttiin uudesta asiasta. Nyt kun on nähty mitä se on käytännössä, niin pelot ovat ehkä vähentyneet tulevia hankkeita ajatellen, sanoo Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari Kinnunen .

Muutos suhtautumisessa tuulimyllyihin näkyy muun muassa siinä, että kaksi viimeisintä tuulivoimakaavaa on hyväksytty kunnanhallituksessa yksimielisesti.

Ilosjoen 30 megawatin tuulipuistossa on 7 voimalaa.

– Toiset on vastaan ja toiset ei. Minusta tuntuu, että sen joka ei ymmärrä tämän asian päälle, on turha vastustaa sellaista, mistä on meille jotakin hyötyä.