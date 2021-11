Herätys: Glasgow'n ilmastokokous päättyi vesitettyyn sopuun, isät kaipaavat lisää tukea, Nicke Lignellille yksi rooli on yli muiden

Glasgow'n ilmastokokous päättyi vesitettyyn sopuun

Glasgow'n ilmastokokous on hyväksynyt uuden sopimuksen ilmastopäästöjen vähentämiseen. Sopimustekstiä muutettiin viime hetkellä siten, että sopimuksessa hiilienergiaa halutaan vähentää sen sijaan, että siitä luovuttaisiin kokonaan. Katso Ylen suora erikoislähetys sunnuntaina kello 9 Yle Areenassa ja TV1:ssä. Käymme läpi Glasgow'n sopua asiantuntijoiden kanssa.

Mikkonen Ylelle: "Olisimme tarvinneet enemmän kunnianhimoa"

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan sovun syntyminen Glasgow'ssa oli osoitus siitä, että kansainvälinen yhteisö pystyy löytämään yhteisen ymmärryksen. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo, että Glasgow'n ilmastokokouksessa nousi vahvasti esiin se, että ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät todella konkreettisesti arjessa ympäri maailmaa. Hänen mukaansa sopeutumiseen pitää panostaa entistä enemmän.

Tutkimus: Isät uupuvat liioista vaatimuksista ja tuen puutteesta

Jyväskylän yliopiston tuoreessa tutkimuksessa monet uupuneet isät kokivat, ettei töissä huomioitu lainkaan heidän rooliaan vanhempana. Kuva: Juuso Juntunen / Yle

Jyväskylän yliopiston tutkimukseen osallistuneet isät kokivat, että yhteiskunta vaatii heiltä liikaa eikä tarjoa heidän vanhemmuuteensa riittävästi tukea. Lapset itsessään eivät vaikuttaneet aiheuttavan isille uupumusta, mutta moni uupunut isä koki arjen raskaaksi ja työn sekä perhe-elämän yhteensovittamisen hankalaksi.

Nicke Lignellille yksi rooli on ylitse muiden

Näyttelijä Nicke Lignell kotimaisemissaan Sipoossa koiriensa Demin ja Veran kanssa. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Näyttelijä Nicke Lignell on tehnyt pitkän uran näyttelijänä. Läpimurto oli elokuva Akvaariorakkaus kahden nuoren tempoilevasta suhteesta. Nyt hänet voi nähdä kirjailijana ja kirurgina elokuvissa Rikinkeltainen taivas ja Syke. Lignellille elämän tärkein rooli on kuitenkin kaukana parrasvaloista: hän on viiden lapsen isä ja kolmen mofa.

Isänpäivää vietetään aurinkoisessa säässä

Kuva: Ilmatieteen laitos

Sunnuntaina korkeapaine vaikuttaa. Sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Kylmää ilmaa virtaa koko maahan. Päivälämpötila jää etelässä vain hieman plussan puolelle. Lapissa pakkasta voi päivälläkin olla 10 astetta. Yöllä pakkasta on koko maassa.

