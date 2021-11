Irakilaisseurue maksoi tuhansia euroja lentolipuista, mutta matka tyssäsi lähtöportille – Turkki tuli EU:n tueksi ja tukki siirtolaisreitin Valko-Venäjälle

Valko-Venäjän siirtolaiskriisin uusin käänne on jättänyt ihmisiä jumiin turkkilaisille lentokentille. Yle tapasi Istanbulin lentoasemalla Minskin kautta Eurooppaan aikoneen perheen.

ISTANBUL Lentoliput olivat maksaneet kiskurimaiset 1 800 euroa henkeä kohti, mutta nyt ne ovat täysin hyödyttömiä.

Irakilaisperhe on ehtinyt Istanbulin kentällä jo Minskin-lennon lähtöportille, kun tie nousi pystyyn.

– He eivät päästä enää irakilaisia tai syyrialaisia tältä lentoasemalta, portilta käännytetty Abbas-nimen antanut mies kertoo lentokenttävirkailijan sanoneen.

Käteen jäivät mitätöidyt tarkastuskortit.

Syynä on Valko-Venäjän siirtolaiskriisin tuorein käänne. EU yrittää saada reitit Minskiin katkaistua lentoyhtiö kerrallaan.

Turkki tuli Euroopan tueksi ja alkoi perjantaiaamuna rajoittaa siirtolaisten pääsyä Minskin-lennoille. Turkki ei enää päästä Irakin, Jemenin tai Syyrian kansalaisia lentämään Valko-Venäjälle omilta kentiltään.

Päätöksen taustalla vaikuttaa kova peli. EU-maat ovat kiristämässä pakotteita Valko-Venäjää vastaan siirtolaiskriisin vuoksi.

Etenkin Saksassa moni johtava poliitikko on vaatinut pakotteiden laajentamista myös niihin lentoyhtiöihin, jotka lennättävät siirtolaisia Minskiin. Tämä olisi voinut osua Turkin lippulaivaan, lentoyhtiöön Turkish Airlinesiin.

Istanbulista on lähtenyt jopa kolme suoraa lentoa Minskiin päivässä. Osa on ollut valkovenäläisen Belavian ja Turkish Airlinesin yhteislentoja.

Turkin pyynnöstä myös valkovenäläinen Belavia alkoi perjantaina rajoittaa siirtolaisten pääsyä (siirryt toiseen palveluun)Turkista lähteville Minskin-lennoille.

Abbas palaa istumaan lähtöportin penkille Istanbulin kentällä. Seurueeseen kuuluu myös kaksi hänen veljeään, toisen veljen vaimo sekä kuusivuotias poika. Poika on nukahtanut lähtöportin penkille pipo päässä ja hirviökuvioinen kevyt talvitakki päällään.

Muut matkustajat nousevat Minskin-lennolle. Portti sulkeutuu. Lento oli netin varauspalveluiden mukaan loppuunmyyty, mutta kyytiin nousee selvästi vajaa koneellinen.

Lennolle aikoneiden muiden irakilaisten, syyrialaisten ja jemeniläisten tie on katkennut todennäköisesti lähtöselvitykseen.

Abbasin seurue pääsi näin pitkälle, koska he tulivat Istanbulin kansainväliselle kentälle Iranin Teheranin kautta. He odottivat jo valmiiksi kentällä jatkolentoa Minskiin, kun Turkin päätös tuli väliin.

– Olimme kentällä jo viime yön, Abbas sanoo.

Ympärillä avautuu Istanbulin kansainvälinen lentokenttä, jonka kuhina aamun edetessä vilkastuu.

Turkish Airlines on yhtiö, joka lentää useisiin kohteisiin Keski-Aasiassa, Lähi-idässä, Euroopassa ja Afrikassa. Istanbul on laajojen yhteyksien solmukohta.

Pian kentältä lähtisi lento myös Berliiniin. Saksa on monen siirtolaisen pääkohde. Mutta Abbas ja hänen perheensä eivät voi vain nousta Berliinin-lennolle, vaikka he haluavat Saksaan.

Heillä ei ole Saksaan tarvittavaa Schengen-viisumia. Heillä on Valko-Venäjän viisumi, jonka saantia itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukašenka hallinto on tietoisesti viime kuukausina helpottanut kostona EU:n Valko-Venäjälle asettamista pakotteista.

Tämä tekee siirtolaisten tulosta EU:n silmissä Lukašenkan hybridiaseen. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden asukkaille on lähetetty Minskistä viesti, että reitti Eurooppaan on Minskin kautta nyt auki.

Viime päivinä tästä reitistä on tullut hengenvaarallinen ansa, kun tuhannet siirtolaiset ovat jääneet Valko-Venäjän ja Puolan rajaseudulle jumiin kylmään ilman riittävää suojaa tai ruokaa.

Irakilaissiirtolaiset saivat apua avustusjärjestöltä Narewkassa Puolan puolella rajaa ennen rajavartioiden saapumista. He sanoivat AFP:lle viettäneensä metsässä 20 päivää ja yrittäneensä rajanylitystä Valko-Venäjältä kahdeksan kertaa. Kuva: Wojtek Radwanski / AFP

Abbas ei yritä Eurooppaan ensimmäistä kertaa. Puoli vuotta sitten hän oli jumissa Turkin ja Kreikan rajalla. Ei onnistanut.

Sitten Facebook-ryhmissä ja televisiossa alkoi liikkua tietoja uudesta itäisestä reitistä.

Hän päätti lähteä yrittämään.

Katsomme hiljenneellä lähtöportilla puhelimesta uutiskuvia Puolan-vastaisen rajan vaikeasta tilanteesta. Kysyn, tietääkö hän, miten kylmää ja vaarallista raja-alueella tällä hetkellä on. Miten tilanne on vaikeutunut entisestään viime päivistä.

Abbas yrittää selittää tilannetta omasta näkökulmastaan.

Hän sanoo, etteivät he voineet jäädä Irakiin vainon takia. Tarkemmin hän ei halua tilannettaan haastattelussa avata.

Abbas kertoo totta kai tietävänsä, miten vaikea reitti on päästä lopulta Puolaan ja sieltä turvaan. Reitti on vaarallinen, mutta erona Irakiin, tällä reitillä hän näkee toivoa. Irak on vain vaarallinen, ilman toivoa.

– Pakko valita kahden pahan välistä, mutta yritämme päästä elämässä eteenpäin.

Seurue ei halua nimiään julki eikä heidän kasvojaan saa kuvata. Yle näki heidän Irakin passinsa ja matkalippunsa.

Minskin-lippujen mitätöinti ei ole muuttanut suunnitelmia. He yrittävät edelleen Euroopan unioniin.

– Mikä EU-maa vain käy, kunhan saa elää rauhassa, Abbas.

Kentällä aikuiset ovat kevyissä tennareissa ilman sukkia. Lapsella on kangaskengät.

Lipun perumisen jälkeen on epäselvää, missä ruumaan laitettu laukku nyt on. Siellä on Abbasin mukaan Puolan kylmissä talvioloissa tarvittavat varusteet.

He aikovat yhtä Minskin-reittiä, mutta nyt pitää vain etsiä uusi lento sinne. Esimerkiksi Egyptistä laskeutuu tänäänkin kuusi lentoa Minskin kansainväliselle kentälle.

Samaan aikaan kun lentokentälle jumiin jäänyt seurue etsii uutta lentoyhteyttä Minskiin, EU jatkaa neuvotteluja kolmansien maiden kanssa suorien Minskin-lentojen keskeyttämisestä.

Maanantaina EU:n on määrä lisäksi päättää uusista pakotteista, joilla yritetään vaikeuttaa valkovenäläisen Belavian toimintaa entisestään. EU:ssa yhtiö on jo kielletty, mutta uusilla pakotteilla vaikeutettaisiin yhtiön toimintaa myös Euroopan ulkopuolella.

Lue myös:

Analyysi: Käyttääkö Valko-Venäjä siirtolaisasetta Venäjän luvalla vai jopa Venäjän käskystä? Asetta voidaan käyttää myös Suomea vastaan

Venäjän sotavoima Ukrainan rajalla huolestuttaa Euroopan unionia – Valko-Venäjän hybridioperaatio kiristää jännitystä

Puolan ja Valko-Venäjän rajalla pelataan kylmää poliittista peliä ihmisillä – väänsimme rautalangasta, mistä monimutkaisessa kriisissä on kyse