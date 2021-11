Herätys: Alanvaihtajien hetki on nyt, lisäravinteita markkinoidaan lainvastaisesti, Yle Irakissa: Kurdistanissa haaveillaan muutosta Eurooppaan

Työmarkkinat ovat nyt suotuisat alanvaihtajille

Suomessa siirrytään alalta toiselle nyt enemmän kuin miesmuistiin. Korona-aika on vauhdittanut alanvaihtoa muun muassa ravintola-alalla sekä terveysalalla. Nyt alanvaihdosta haaveilevien eteen avautuu vieläpä työntekijöiden markkinat, sanovat asiantuntijat. Taloudessa menee lujaa ja avoimia työpaikkojakin on enemmän kuin aikoihin.

Yle Pohjois-Irakissa: Kurdistanissa some käy kuumana, kun etsitään reittejä Eurooppaan

Hangaw ja Karwan unelmoivat uudesta alusta EU:ssa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Ylen toimittaja Antti Kuronen lähtiIrakin Kurdistaniin selvittämään, mikä houkuttelee paikallisia lähtemään vaaralliselle matkalle kohti Eurooppaa. Nuoret kurdit kertoivat avoimesti, minkälaisia keinoja heillä on päästä Euroopan unionin rajojen läpi.

Lisäravinteiden hyötyjä liioitellaan

Lisäravinteiden hyötyjä liioitellaan, eikä väitteiden tueksi ole tieteellistä näyttöä. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Lisäravinteiden mainonnassa käytetään toistuvasti laittomia väitteitä. Tuotteiden hyötyjä liioitellaan, eikä väitteiden tueksi ole tieteellistä näyttöä.

MOT-toimituksen selvityksen kohteena olevasta kymmenestä yhtiöstä peräti seitsemän oli saanut viranomaisilta moitteita lainvastaisesta markkinoinnistaan. Myös sponsoreidensa tuotteita mainostavat huippu-urheilijat toistavat kyseenalaisia väitteitä.

Macron tummensi vaivihkaa Ranskan trikoloria

Emmanuel Macron ja tummansininen trikolori torstaina. Kuva: Yoan Valat / EPA

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vaihtanut kaikessa hiljaisuudessa Ranskan lipun väriä. Trikolorin sininen on vaihdettu tummempaan sävyyn muun muassa presidentin virallisissa tilaisuuksissa. Kyseessä on paluu vanhaan, sillä laivastonsinistä vaalennettiin 1970-luvulla.

Pohjoisessa huono ajokeli, suuressa osassa maata poutaista

Kuva: Yle

Tänään maanantaina lumisateita liikkuu pohjoisessa. Ajokeli muuttuu huonoksi. Lunta voi kertyä jopa kymmenen senttimetriä. Maan etelä- ja keskiosissa sää lauhtuu. Pilvisyys lisääntyy, mutta enimmäkseen on poutaista.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.