Rokotteen teho, maskisuositukset, kasvavat tartuntaluvut – koronatilanteen monimutkaisuus hämmentää, tässä kahdeksan kysymystä ja vastausta

Koronatilanne muuttuu koko ajan: yhä useampi suomalainen on ottanut koronarokotteen, mutta silti tartuntojen ja sairaalahoidossa olevien määrä kasvaa. Mistä se johtuu? Selvitimme asiaa, ja kysyimme THL:n ylilääkäri Otto Helveeltä kahdeksan monia askarruttavaa kysymystä.

Miksi tartuntamäärät kasvavat, vaikka 80% yli 12-vuotiaista on rokotettu?

Positiivisten tulosten suuri määrä kertoo siitä, että kaikki oireilevat ihmiset eivät enää hakeudu testiin. Niistä, jotka testiin menevät, yhä useampi on koronaviruksen kantaja.

Lisäksi rokottamattomat hakeutuvat herkemmin testiin kuin rokotetut. Perustervettä ei enää ohjata testiin pienien oireiden takia.

– Meillä on huoli, että kaikkia tartuntatapauksia ei nyt saa kiinni, THL:n ylilääkäri Otto Helve sanoo.

Miksi osa ihmisistä on saanut tartunnan tuplarokotuksesta huolimatta?

Koronavirusrokote antaa vahvimman suojan vakavaa tautimuunnosta vastaan.

Osa ihmisistä saa edelleen koronavirustartunnan vaikka olisikin kahdesti rokotettu, mutta he saavat sen lievempänä. He eivät joudu siis sairaalahoitoon, ja sairastavat taudin vain lievästi.

Koronarokote ei anna kuitenkaan sataprosenttista suojaa, minkä takia joskus vakava tautimuoto niin sanotusti läpäisee rokotteet, jonka takia kahdesti rokotettukin voi joutua sairaalaan. Tämän lisäksi sairaalaan joutuu riskiryhmiin kuuluvia kahdesti rokotettuja, joille koronan lievempikin muoto on vakavampi.

– Vaikka koko väestö olisi rokotettu kahdesti, siitä huolimatta joku saa koronan vakavan tautimuodon. Se on vaan tosi harvinaista, Helve toteaa.

Miksi niin moni joutuu sairaalaan, vaikka rokotuskattavuus on korkealla?

Rokotuskattavuus ei nykytilanteessa yksin riitä estämään tartuntojen kasvua eikä pienentämään sairaalahoidon tarvetta.

Täysin rokottamattomia ihmisiä, jotka ovat yli 12-vuotiaita, on edelleen noin 681 000. Aiemmin hallitus tavoitteli 80 prosentin rokotuskattavuutta. Nyt tavoite on nostettu 90 prosenttiin.

– Jos rokotuskattavuus jää 80 prosenttiin, koronan vaikeat tapaukset jatkuvat vielä ainakin vuoden loppuun, HUSin ylilääkäri Asko Järvinen arvioi tällä viikolla.

Miksi niin moni joutuu tehohoitoon?

Valtaosa tehohoidossa olevista potilaista on rokottamattomia.

Rokottamattomien riski joutua sairaalahoitoon on noin 20-kertainen verrattuna kaksi rokotusta saaneisiin, minkä takia he joutuvat todennäköisemmin myös tehohoitoon.

Tehohoidossa voi olla myös kahdesti rokotettuja, mutta he kuuluvat useimmiten riskiryhmään: heillä on taustalla jokin perussairaus, minkä vuoksi korona iskee heihin kovemmin.

Koronakuolemien määrä on lähtenyt taas nousuun lokakuun alun jälkeen. Miksi osa rokotetuistakin kuolee?

Jos rokotettu ihminen kuolee, hän on todennäköisimmin iäkäs tai johonkin riskiryhmään kuuluva.

Riskiryhmäläisillä taustalla oleva tauti voi olla sellainen, että se on jo heikentänyt ihmisen immuunipuolustusta. Silloin myös rokotettu ihminen voi kuolla koronaan.

– Rokotteen suoja on hyvä, mutta silti myös rokotetut voivat saada vakavan koronavirustartunnan, vaikka se epätodennäköistä onkin, Otto Helve sanoo.

Miksi tuplarokotetun on vaikea päästä testiin?

Kahdesti rokotettujen ei kannata käydä testissä, ellei ole varmasti altistunut koronavirukselle.

Poikkeuksia tähän ovat esimerkiksi sote-alalla työskentelevät tai riskiryhmiin kuuluvat kahdesti rokotetut ihmiset, joiden kannattaa edelleen käydä testissä, jos oireita tulee.

Testien määrä on vähentynyt, koska Suomen rokotuskattavuus on noussut.

Tarvitsevatko kaikki suomalaiset kolmannen koronarokotuksen?

Tähän ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta tällä hetkellä tästä ei ole vielä tehty suositusta Otto Helve sanoo.

Iäkkäät ihmiset ja muut riskiryhmiin kuuluvat hyötyvät kolmannesta rokotteesta, koska heillä on kulunut jo kuusi kuukautta edellisestä rokoteannoksesta. Heillä ikään kuin vahvistetaan rokotesuojaa, koska he ovat suuremmassa vaarassa, jos he saavat vakavan tautimuodon.

Muiden kuin riskiryhmiin kuuluvien osalta kolmannen rokotteen tarvetta arvioidaan koko ajan kansainvälisesti ja kotimaassa, Helve kertoo.

Entä maskin käyttö, rokotettuna tai ilman rokotuksia?

THL suosittaa edelleen maskin käyttöä julkisilla paikoilla tai tilanteissa, joissa ei tiedä muiden paikalla olijoiden rokotteista.

Kenelläkään ei ole myöskään velvollisuutta kertoa tai tivata toisten rokotteista, Helve muistuttaa.

– Vaikka on kahdesti rokotettu, on silti syytä ylläpitää terveysturvallisuustoimia eli käyttää maskia ja huolehtia käsihygieniasta, koska tartunnan voi saada rokotteista huolimatta.

