Nuoret miehet villiintyivät ostamaan naamiaisasuja – tv-sarjojen hahmoista tuli uusi hitti alan kauppoihin

Oulussa naamiaisasuliikettä pitävä Tarja Mattsson esittelee vajaita vaaterekkejä liikkeensä takaosassa. Hänellä on 16 vuoden kokemus alalta, mutta koskaan aikaisemmin hän ei ole kokenut vastaavaa myyntisesonkia kuin nyt.

Normaalisti Pilailupuodin takaseinä olisi asuja täynnä lattiaa ja varastoa myöten, tällä hetkellä osa tavarasta on loppunut.

– Asuja menee joka vuosi enemmän, mutta tämä on ollut erikois-halloween. Tämähän johtuu koronasta, ihmiset on pidetty kotona ja missään ei ole saanut käydä. Nyt kun kaikki on vapautettu, niin suomalaiset hullaantuvat, ovat kuin nuoret orivarsat, jotka laukkaavat laitumelle juhlien pitoon, kuvailee Mattsson.