Tuomioistuin vapautti poptähti Britney Spearsin isänsä holhouksesta – "Paras päivä ikinä"

Britney Spearsin isä vastasi tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä kolmetoista vuotta. Laulajan ympärille muodostunut FreeBritney-liike on osoittanut mieltään holhouksen päättämisen puolesta.

Yhdysvalloissa tuomioistuin on kumonnut poptähti Britney Spearsin isän holhousvastuun. Laulajan isä James Spears on vastannut tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä viimeiset 13 vuotta.

Los Angelesin piirikunnan korkeimman oikeuden tuomari Brenda Penny ilmoitti oikeuden päätöksestä perjantaina paikallista aikaa. Päätös astui voimaan välittömästi. Syyskuussa tuomioistuin teki päätöksen holhouksen lopettamisesta väliaikaisesti.

– Oikeus toteaa, ettei Britney Jean Spearsin holhous ole enää tarpeellista, Penny määräsi.

Poptähden asianajaja Matthew Rosengart sanoi oikeudessa, että Spearsilla on olemassa turvaverkosto talouttaan ja henkilökohtaista hyvinvointiaan varten. Yhdysvaltalaismedioiden arvioiden mukaan Spearsin omaisuuden arvo on noin 60 miljoonaa dollaria.

– Tänään tuli aika päättää holhous, Rosengart sanoi uutiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Rosengart myös kiitti laulajan vapautta vaatinutta FreeBritney-liikettä ja sanoi sen vaikuttaneen olennaisesti holhouksen päättämiseen. Spearsin holhoustapaus on aiheuttanut paljon keskustelua ja hänen puolestaan on järjestetty useita mielenosoituksia.

Los Angelesin oikeustalon ulkopuolella fanit ottivat tiedon holhouksen päättymisestä vastaan riehakkailla juhlilla.

Britney Spears ja poikaystävä Sam Asghari kuvattuna Once Upon a Time in Hollywood -elokuvan ensi-illassa Hollywoodissa heinäkuussa 2019. Kuva: Nina Prommer / EPA

CNN kertoo, ettei Britney Spears ollut itse paikalla kuulemassa oikeuden päätöstä. Häntä ei myöskään tällä kertaa kuultu oikeudessa puhelimitse, kuten kesäkuussa. Sen sijaan oikeus kuuli Spearsin vanhempia puhelimitse ennen ratkaisua.

Myös perjantaina oikeustalon ulkopuolella oli satoja laulajatähden faneja, jotka äityivät tunteikkaaseen huutoon kuultuaan oikeuden päätöksen. Laulajatähti kiitti fanejaan Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) pian oikeuden päätöksen jälkeen ja kutsui päivää "parhaaksi koskaan".

Spearsin holhousmääräys annettiin aikanaan laulajan vuonna 2007 tapahtuneen erittäin julkisen henkisen romahduksen jälkeen.

Laulaja aikoo kertoa myöhemmin tulevaisuuden suunnitelmistaan

Britney Spearsin isä James "Jamie" Spears on vastannut tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä vuodesta 2008 lähtien. Kaksikko kohtasi oikeuskäsittelyn aikana useita kertoja oikeudessa. CNN:n mukaan ratkaisevaksi käänteeksi muodostuivat laulajan kaksi tunteikasta todistajanlausuntoa kesän oikeusistunnoissa.

Spears anoi oikeutta päättämään holhouksen kutsumalla sitä "hyväksikäytöksi". Hän muun muassa kertoi, että vuosien ajan hänet pakotettiin esiintymään, käyttämään ehkäisyä ja ottamaan lääkkeitä vaston tahtoaan.

– Haluan vain elämäni takaisin. Tätä on jatkunut 13 vuotta ja se saa riittää, Spears sanoi kesäkuussa oikeudessa.

Spears on kertonut aikovansa seuraavaksi nauttia elämästään ennen kuin kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan. Hän on kihloissa Sam Asgharin kanssa ja hänellä on kaksi lasta aiemmasta suhteestaan rap-muusikko Kevin Federlinen kanssa.

Spearsin asianajaja Rosengart haluaisi tutkinnan siitä, onko Jamie Spears mahdollisesti hoitanut huonosti tyttärensä raha-asioita. Rosengart kuitenkin sanoi perjantaina, että päätös asiasta kuuluu laulajalle itselleen.