Monty Pythonin John Cleese jälleen tukkanuottasilla poliittisen korrektiuden kanssa: pisti itsensä mustalle listalle Hitler-parodian takia

Legendaarisesta Monty Python -sarjasta tunnetun John Cleesen piti alun perin puhua tämän viikon perjantaina Cambridgen yliopistolla, mutta yllättäen hän perui esiintymisensä. Samalla Cleese pisti itsensä oma-aloitteisesti boikottiin ja yliopiston mustalle listalle. Tämä tarkoittaa sitä, ettei häntä mitä todennäköisimmin nähdä tulevaisuudessa kertomassa urastaan ja näkemyksistään Cambridgen opiskelijoille.

Cleesen reaktio liittyy siihen, kuinka maailman arvostetuimpiin kuuluva yliopisto kohteli (siirryt toiseen palveluun) taannoin taidehistorioitsija Andrew Graham-Dixonia. Tämä oli puhunut opiskelijoille natsi-Saksan taidekäsityksistä ja samalla parodioinut Adolf Hitleriä. Esiintyminen oli kauhistuttanut ja loukannut osaa opiskelijoista, ja yliopisto lätkäisi saman tien Graham-Dixonille ikuisen porttikiellon.

Yliopisto ilmoitti myös, että se tekee mustan listan henkilöistä, joita ei enää koskaan pyydetä esiintymään, ja että Graham-Dixon keikkuu kyseisellä listalla ensimmäisenä.

Andrew Graham-Dixon on ollut tilanteesta hämmästynyt: hänen mukaansa parodiassa oli kyse suorasta hyökkäyksestä Hitlerin viljelemää rasismia ja antisemitismiä kohtaan. Tilanteen tekee erikoiseksi sekin, että tilaisuuden teemana oli free speech eli sananvapaus ja hyvän maun käsite.

John Cleese on aiemmin imitoinut Hitleriä 1970-luvulla sekä Monty Pythonissa että Pitkän Jussin majatalo -sarjassa, joten hän halusi toimia yliopiston määrittelemien periaatteiden mukaisesti.

– Odotin innolla, että olisin päässyt keskustelemaan Cambridgen yliopiston opiskelijoiden kanssa tänä perjantaina, mutta kuulin, että joku on pistetty mustalle listalle Hitler-imitaation takia. Olen pahoillani, että tein saman Monty Python -ohjelmassa, joten laitan nyt itseni tuolle mustalle listalle ennen kuin joku ehtii ensin, Cleese totesi äskettäisessä tviitissään.

– Pahoitteluni kaikille niille, jotka olisivat halunneet keskustella kanssani Cambridgen yliopistolla, mutta ehkäpä löytyy vielä paikka, jota eivät woke-säännöt hallitse, Cleese jatkoi myöhemmin.

Monty Python -sketsiä vuodelta 1971. Kuva: AOP

Törmäyskurssilla wokeismin kanssa

Cambridgen yliopisto tuskin olisi ryhtynyt boikotoimaan ikonisen kulttuurihenkilön aseman saavuttanutta John Cleeseä vuosikymmeniä sitten tehtyjen komediasarjojen takia, ja koomikkolegendan toiminta liittyykin yleiseen kritiikkiin cancel- ja woke-kulttuureja sekä poliittista korrektiutta kohtaan.

Yhdysvalloista Eurooppaan rantautuneeseen wokeismiin kuuluu oleellisesti yhteiskunnallisiin epäkohtiin, muun muassa rasismiin, liittyvä valveutunut ajattelu.

Cancel-kulttuurilla taas tarkoitetaan aktivismia, jolla pyritään muun muassa asettamaan "vääriä" mielipiteitä ilmaisevia henkilöitä sosiaaliseen boikottiin. Niin sanotuksi canceloinniksi voidaan laskea esimerkiksi vaatimukset (siirryt toiseen palveluun) siitä, ettei poliitikko Päivi Räsänen (kd.) saisi esiintyä viihdeohjelmissa, koska hän on esittänyt homovastaisia kommentteja. Myös koomikoita on vaadittu pyytämään anteeksi vuosikymmeniä sitten tehtyjä huumoripläjäytyksiään, joissa esimerkiksi on käsitelty kovakouraisesti etnisiä ja seksuaalisia vähemmistöjä.

82-vuotias John Cleese on ollut törmäyskursilla wokeismin kanssa jo pitkään, ja hän on ilmaissut mielipiteitään aatesuunnasta tiuhaan tahtiin ironiaa tihkuvalla, suositulla Twitter-tilillään, jolla on yli 5,6 miljoonaa seuraajaa.

– Jos koet olevasi moraalisesti ylivertainen, yliherkkä ja narsistinen puritaani, joka on kiinnostunut vain omista mielipiteistään, rohkaisen sinua pysymään poissa tieltäni, Cleese tviittasi pari päivää sitten.

Hänen mukaansa wokeismin vastakohtana voisi esimerkiksi pitää stoalaista filosofiaa, jossa halutaan saavuttaa mielenrauha ja jossa pyritään hillitsemään tunteita. Cleese toteaa myös, että vaikka esimerkiksi Monty Python on loukannut viimeisten 50 vuoden aikana lukuisia ihmisiä, tästä ei ole koitunut kenellekään sen suurempaa harmia.

– Haluaisin pyytää anteeksi kaikilta wokeismin kannattajilta, jotka ovat kärsineet hermoromahduksista sitten edellisen makroaggression, Cleese tviittaa.

Makroaggressio-sanalla Cleese tekee pilaa mikroaggressio-termistä, jolla woke-kulttuurissa viitataan vähemmistöryhmään kohdistuvaan pienimuotoiseen loukkaavaan tekoon, esimerkiksi vääränlaiseen katseeseen.

Koko tapahtumaketju on aiheuttanut kiivasta keskustelua paitsi Twitterissä myös Cambridgen yliopiston avoimilla Facebook-sivuilla.

– Tämä on täysin naurettavaa. Miten ihmeessä fiksut yliopisto-opiskelijat eivät tunnista satiiria, kun sitä käytetään fasismin tuomitsemiseen? Eikö enää osata tehdä eroa murhanhimoisen diktaattorin ja arvostetun akateemikon välillä? Johan Bergström-Allen kirjoittaa.

– Cambridgen ja Oxfordin yliopistoissa poliittinen korrektius on mennyt aivan liian pitkälle, Anthony Deaves kuittaa.