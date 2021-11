Turkulaiset valtuutetut ehdottavat kaupungin luopuvan liharuoasta kaupungin tilaisuuksissa Helsingin tapaan – tarjolle kasvisruokaa ja lähikalaa

Joukko turkulaisia kaupunginvaltuutettuja ehdottaa, että Turku tarjoaa vuoden 2022 alusta alkaen kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa vain kasvisruokaa ja vastuullisesti kalastettua lähikalaa Helsingin tapaan.

Valtuutetut tarkoittavat kaupungin tilaisuuksilla kaupunkiorganisaation sisäisiä tilaisuuksia, kuten kokouksia ja henkilöstötilaisuuksia, sekä tapahtumia, joihin on kutsuttu ulkopuolisia tahoja, kuten yleisö- ja kutsuvierastilaisuuksia. Erona Helsingin linjaukseen olisi kuitenkin, että kasvisruokaa tarjottaisiin myös kuninkaallisille vieraille.

Valtuutetut perustelevat aloitettaan ilmastoseikoilla. Valtuutetut vetoavat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n arvioon, jonka mukaan eläintuotanto aiheuttaa noin 20 prosenttia ihmisen aiheuttamista ilmastoa lämmittävistä päästöistä.

– Kaupunkien rooli ja vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on suuri, ja meidän on löydettävä kaikki keinot tehdä ilmastoystävällisempiä päätöksiä. Ilmastotoimissa ei voi enää hidastella. Kestävien päätösten aika on nyt, valtuutetut kirjoittavat aloitteessaan.

Helsingissä tehty päätös kasvisruokaan siirtymisestä on synnyttänyt laajaa keskustelua ja myös kritiikkiä.

Turun kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään maanantaina.

