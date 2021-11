Tiina Isotalus ei valita kunnianloukkaustuomiostaan – valtuuston puheenjohtaja pahoittelee Kokkolalle aiheuttamaansa mainehaittaa

Tiina Isotalus on miettinyt tapauksen jälkeen some-käyttäytymistään ja rooliaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

– Silloin kun nämä kommentit kirjoitin 2019, olin ollut puheenjohtajana puolen kokouksen ajan. Sen jälkeen minulle on jäsentynyt tämän roolin painoarvo ja mikä painoarvo lausunnoilla on. Se on muuttanut omaa some-käyttäytymistäni.