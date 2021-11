Pirkanmaalla tehtiin koronaennätys: 158 todettua koronatartuntaa päivässä

Tampereen yliopistollinen sairaala kertoi sunnuntaina pysäyttävän koronanumeron: 158 positiivista testitulosta. Vielä kertaakaan aiemmin lukema ei ole noussut näin korkealle Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Elokuun 6. päivä kerrottiin 106 tartunnasta, mikä oli tähän mennessä suurin lukema.

Pirkanmaan ilmaantuvuusluku on THL:n mukaan 139,5 (siirryt toiseen palveluun). Ilmaantuvuus kertoo kuinka monta tartuntaa on 100 000 asukasta kohden. Luku on perjantailta, joten siinä ei näy vikonlopun tartunnat. Tilanne päivitetään maanantaina kello 12.

Sosiaali- ja terveysministeriö määritteli koronan leviämisalueen viime viikolla uudelleen. Ilmaantuvuusluvun lisäksi leviämisalueeksi määrittelemisessä katsotaan esimerkiksi koronan määrää jätevesissä, sairaanhoidon kuormitusta ja jäljitystyön ajantasaisuutta.

Maanantaina selviää, onko Pirkanmaa uudenkin määritelmän mukaan leviämisalue. Käytännössä tämä määrittelee sitä, millaisia rajoituksia mahdollisesti annetaan.

Lue lisää:

Päivittyvä seuranta: Pirkanmaalla koronaennätys, eristyneisyys näkyy koiranpentujen käytöksessä

Yksi kuollut palvelukodin koronaepidemiassa Tampereella

TAYSin infektiolääkäri toivoo, että koronapassia voisi käyttää vaikka alueella ei olisi voimassa rajoituksia