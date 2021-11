Janne “Rysky” Riiheläisen kolumni: Ulko- ja turvallisuuspolitiikan valtaoikeudet Suomessa sisältävät heikkouden, josta ei haluta puhua

Presidentti Sauli Niinistön toinen ja viimeinen virkakausi on jo kääntynyt loppupuolelleen. Kahden vuoden päästä presidentinvaalikampanjointi on täydessä käynnissä. Jo nyt mittaillaan mahdollisten ehdokkaiden kannatusta. Presidenttiin liittyen olisi tärkeämpääkin miettimistä.

Suomen tasavallan nykyinen perustuslaki on vuodelta 2000. Se on ulko- ja turvallisuuspoliittisten valtaoikeuksien kohdalla viaton konsensus-Suomen lapsi.

Nykyinen perustuslaki edellyttää presidentin ja hallituksen kykenevän sujuvaan yhteistyöhön. Nyt näin on. Mutta vuoden 2023 eduskuntavaalien ja 2024 presidentinvaalien jälkeen, näin ei välttämättä ole. Tai jonkin muun tulevaisuuden vaalin, jonka tuloksena meillä on täysin eri linjoilla olevat presidentti ja valtioneuvosto.

Presidentti Niinistön asema tässä työssä on ollut vahva, ja juristina hän on osannut pitää puolensa käytäntöjen muotoutuessa. Äärimmäisen vahva kansansuosio on antanut hänelle runsaasti liikkumavaraa ja myös pitänyt presidentin asemaan kohdistuvan kritiikin piilossa.