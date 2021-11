Talousrikosten tutkinta ruuhkautui Helsingissä – poliisi nostaa yhdeksi syyksi kryptohuijaukset, joihin langetaan liian helposti

Talousrikosten tutkinta on ruuhkautunut pahoin joidenkin poliisilaitosten alueella. Poliisilla oli avoinna lokakuun lopussa vajaat 3 200 epäiltyä talousrikosta.

Avointen talousrikosten määrä on kasvanut viime vuosina valtakunnallisesti, mutta erityisesti tiettyjen poliisilaitosten alueella. Eniten juttupino on kertynyt Helsingissä ja Itä-Uudellamaalla.

Itä-Suomessa kasvu on ollut suhteellisesti vieläkin nopeampaa: avointen juttujen määrä on yli kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. Alla olevasta grafiikasta näet avoinna olevien talousrikostutkintojen määrän poliisilaitoksittain.

Poliisi: Sijoitushuijauksiin langetaan liian helposti

Helsingin poliisin rikostarkastaja Ismo Siltamäki selittää avoinna olevien talousrikosten määrän kasvua uusilla rikollisuuden ilmiöillä. Hän nostaa esimerkiksi erilaiset kryptovaluuttoihin liittyvät huijaukset, joista on tullut tutkintapyyntöjä poliisille aiempaa enemmän.

– Ihmiset sijoittavat kryptovaluuttoihin sellaisten palvelujen kautta, joista he eivät tiedä ylläpitäjää tai kotimaata. Oma näkemykseni on, että sellainen on uhkapeliä, Siltamäki sanoo.