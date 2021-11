200 arkkitehtia ja lääkäriä vaatii Lastenlinnaa käyttöön: "Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen"

Jo useamman vuoden Helsingin Meilahden sairaala-alueen reunalla tyhjillään seissyt Lastenlinna on palautettava käyttöön. Tätä vaatii maanantaina julkaistu, yhteensä 200 lääkärin ja arkkitehdin allekirjoittama vetoomus.

– Se on sekä rakennustaiteellisesti että kulttuurihistoriallisesti täysin ainutlaatuinen rakennus. Ympäristöltään se on hienolla paikalla, minä näen sen HUS-alueen eteläisenä sakarana, se on eteläinen torni, joka vahtii koko sairaala-aluetta, arkkitehti Tapani Mustonen luonnehtii.