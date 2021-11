Jos epäilet syrjintää työpaikalla, saat pyytää työkaverin palkkatiedot, ehdottaa työryhmä – Työnantajat tyrmistyivät: Lisää kateutta ja uteliaisuutta

Palkka-tasa-arvotyöryhmän loppuraporttia leimaavat erimielisyydet. Elinkeinoelämän keskusliitto EK lähti jo vuosi sitten työryhmästä ovet paukkuen. Nyt kritiikkiä antavat sekä työnantajapuolen edustajat (jotka vastustavat lain muuttamista), työntekijäpuolen edustajat, (joista se on osin liian lepsu) että valtiovarainministeriö (joka asettuu työnantajapuolen kantille).

Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksenohjelman työelämän tasa-arvon parantamista koskevan tavoitteen palkka-avoimuuskirjaukseen. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2023.

Työryhmän tavoite on, että naiset ja miehet saisivat samasta työstä saman palkan.

VM kritisoi STM:n työryhmää: Kolmikantaisuus hylätty

Kritiikkinsä antaa “täydentävässä mielipiteessä” myös valtiovarainministeriön Valtion työmarkkinalaitos. Sisällöltään VM:n täydentävä mielipide on eriävä mielipide.

Lisäksi VM:n valtion työmarkkinalaitos kritisoi sitä, että työryhmä on edennyt eri tahtiin kuin EU-lainsäädäntö.

Euroopan unioni on julkaissut ehdotuksen direktiiviksi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla.

Elinkeinoelämän keskusliitto: “Esityksessä ei päätä eikä häntää”

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on kritisoinut jo aiemmin palkka-avoimuustyöryhmän työtä “täysin käsittämättömäksi”.

EK:n asiantuntija Katja Leppänen sanoo, että STM:n tasa-arvoyksikkö on päättänyt lopputuloksesta jo ennen työryhmän perustamista.

Leppänen arvioi, että poliittinen keskustelu on vasta edessä. Esitys on hänen mukaansa STM:n tasa-arvoyksikön läpirunnoma ja koko prosessi poikkeuksellinen.

– Esityksen perusteluissa on todettu suoraan, että työntekijän ei tarvitsisi perustella palkkatietopyyntöään, ja että työnantaja ei voisi kieltäytyä antamasta tietoja, vaikka katsoisi pyynnön perusteettomaksi, Leppänen sanoo.

EK:n mukaan STM ajaa Suomeen Euroopan pisimmälle menevää pakollista palkka-avoimuutta koskevaa lainsäädäntöä. Sen mukaan kyseessä on “raju” lainsäädäntö.

SAK: Liian lepsu, esitys ei toteuta palkka-avoimuutta

“Esityksen tavoitteet ovat perusteltuja, mutta on huomattava, että tasa-arvolaki sisältää jo nyt riittävät keinot varmistaa, että samasta ja samanarvoisesta työstä samalla työnantajalla maksetaan samaa palkkaa naisille ja miehille”, järjestöt toteavat. “Kokonaisuutena katsomme, että nyt esitettävän sääntelyn haitat käytännön työelämässä olisivat huomattavan paljon sen mahdollisia hyötyjä suuremmat.”

“Vastaamatta jää kuitenkin, miten yksittäinen työntekijä osaa epäillä syrjintää jos hän ei tiedä, mitä muille työntekijöille yrityksessä maksetaan”, SAK:n Anu-Tuija Lehto ja Anne Mironen kirjoittavat eriävässä mielipiteessä. “Henkilöstön edustajan tiedonsaantioikeus on kytketty palkkakartoitukseen ja palkkakartoitus on tehtävä vain niissä yrityksissä, joissa on töissä vähintään 30 työntekijää."