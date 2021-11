Naisiin suhtaudutaan metsäpiireissä usein alentuvasti – "Jos puoliso on mukana puukaupoilla, ostaja puhuu miehelle, vaikka nainen olisi metsänomistaja"

Suomessa on Luonnonvarakeskuksen mukaan noin 632 000 vähintään kahden metsähehtaarin omistajaa. Heistä reilut 40 prosenttia on naisia. Luvussa on mukana metsänomistus yksin, yhdessä puolison kanssa, yhtymän tai kuolinpesän jäsenenä. Viime vuosina naisten osuus metsänomistajista on pysynyt vakiona, mutta pidemmällä aikavälillä se on kasvanut.