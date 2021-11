Inflaatio voi kiihtyä odotettua pidempään, Euroopan keskuspankin Lagarde varoittaa – korot tuskin kuitenkaan nousevat vielä ensi vuonna

Tarvetta koronnostolle tuskin on vielä ensi vuonna, Lagarde vastasi. Sen sijaan hän ei halunnut arvioida, voisivatko korot nousta vuonna 2023.

"Inflaation sinnikkyys yllätti"

Keskuspankki on joutunut syömään sanojaan pandemian edetessä. Viime päivinä koronatartunnoissa on mitattu eurooppalaisia ennätyksiä, ja sulkutoimia on otettu käyttöön monissa maissa. EKP arvioi tilannetta seuraavan kerran joulukuussa.