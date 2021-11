Ulla Järven kolumni: Voisiko lähiesihenkilö yksinkertaisesti olla vaan johtaja?

Kun sukupuoleen viittaavia ammattinimikkeitä on lähdetty muokkaamaan, on törmätty kielikorvaan, mutta myös asenteisiin. Tiedotusvälineet lähtivät muutoskampanjaan mukaan, ja esimerkiksi Aamulehti ilmoitti (siirryt toiseen palveluun) nelisen vuotta sitten käyttävänsä eduskunnan puhemiehestä puheenjohtaja-titteliä.

Useimmat nimikkeet on sujuvaa muokata. Palomies taipuu luontevasti pelastajaksi, järjestysmies järjestyksenvalvojaksi ja aulaemäntä aulavastaajaksi tai aulanhoitajaksi (siirryt toiseen palveluun) . Lakimies on juristi, ja kirvesmies voi olla timpuri tai erikoistumisesta riippuen vaikka talonrakentaja tai elementtirakentaja.

On selvää, että ammattinimikkeet synnyttävät mielikuvia siitä, kenelle homma on tarkoitettu. Mielikuvien romuttamiseksi on tärkeää, että pääministeri on nuori nainen ja sairaalassa miehen nimikyltissä lukee sairaanhoitaja tai kätilö. Samalla tavoin on välttämätöntä tehdä myös johtamisen nimikkeistä modernia työelämää kuvaavia.