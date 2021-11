Kansainväliset pikaruokaketjut tunnustelleet mahdollisuuksia hankkia lihaa myös Suomesta – "Suomessahan on erittäin laadukkaita raaka-aineita"

Vaikka pyrkimys lähellä tuotettuun ja jalostettuun ruokaan on kestävän kehityksen kannalta tärkeää, ketjuille tuotteita saatetaan tuoda hyvinkin kaukaa. Muun muassa vastikään Suomessa ensimmäisen ravintolansa avannut KFC eli Kentucky fried chicken on kertonut tuovansa käyttämänsä kananlihan Puolasta.

Ravintoloiden ja muiden suurkeittiöiden tarvitsemien lihatuotteiden jalostus on kuitenkin hyvinkin tuttua myös suomalaisille yrityksille.

Muun muassa Turussa toimiva Kaivon liha Kaunismaa on tehnyt hampurilaispihvejä ja muita naudanlihatuotteita yli 30 vuoden ajan. Yritys käyttää raaka-aineenaan sekä koti- että ulkomaista lihaa.

Atria-konserniin kuuluvalle Kaivo liha Kaunismaalle liharaaka-aine tulee kokonaisina ruhoina. Kuva on Atrian nautateurastamolta Kauhajoelta.

– Se on kaiken toiminnan lähtökohta, että keskeytymättä totuttua laatua pystytään toimittamaan. Kyllä se on minusta ihan keskeinen vaatimus, kertoo toimitusjohtaja Juha Kaunismaa .

Riittävyys, luotettavuus ja hinta

Myös joukkoa yksityisiä pieniä ja keskisuuria liha-alan yrityksiä edustavassa Lihakeskusliitossa vakuutetaan, että usealla alan yrityksellä on täydet edellytykset toimia jopa kansainvälisen tason pikaruokaketjujen tavarantoimittajana.

Lihakeskusliiton toimitusjohtajan Mari Hannukselan mukaan suomalaisilla yrityksillä on hyvät edellytykset toimittaa tuotteita myös pikaruokaketjuille.

Toisaalta, suurimmilla toimijoilla on usein omat, jopa yleisimpiä sertifiointeja tiukemmat vaatimuksensa. Esimerkiksi maailman tunnetuimmalla pikaruokaketjulla McDonald´silla on hankintoihin oma laatustandardinsa.

– Oikeastaan hinta ei ole meillä ensimmäinen kriteeri. Ensisijaisesti meillä on tuotteen laatu, sitten raaka-aineen turvallisuus ja tasaisuus ja sitten varma saatavuus, kertoo McDonald´sin Suomen johtoryhmän jäsen, viestintäjohtaja Heli Ryhänen .

"Suomalaisten tavarantoimittajien kanssa on käyty neuvotteluja"

– Naudanliha tulee Italiasta, kanaraaka-aine tulee Pohjoismaiden alueelta, lähinnä Tanskasta. Sitten siellä on vielä yksi kanatuote, joka tulee EU-alueelta, Ryhänen tarkentaa.

Kun puhutaan maailmantason yrityksistä, tavarantoimituksissa on kyse huomattavista määristä. Aivan pienien erien varaan suuryhtiö ei voi toiminnassaan nojata.

Suomalaisten tavarantoimittajien kanssa on käyty neuvotteluja, sanoo McDonald´sin Suomen johtoryhmään kuuluva viestintäjohtaja Heli Ryhänen.

McDonald´s on silti ollut lihan suhteen aktiivinen myös Suomessa.

– Me ollaan käyty suomalaisten tavarantoimittajien kanssa neuvotteluja, mutta ei olla löydetty sieltä vielä yhteistä tietä. Meillä on haasteena se, että meillä ei ole pihvien muotoilutehdasta Suomessa. Toistaiseksi me jouduttaisiin laivaamaan se liharaaka-aine ulkomaille muotoiltavaksi, kertoo Ryhänen.