Milla Vaara, 24, selätti lukivaikeudet, vaikka alakoulussa opetus meni yli hilseen: "Et ole tyhmä tai laiska, opit vaan eri tavalla"

Turkulaista Milla Vaaraa jännittää yhä ääneen lukeminen. Hän on valmistautunut Ylen haastatteluun huolellisesti ja kirjoittanut vihkoonsa vastauksia ennalta saamiinsa kysymyksiin.

Edelleen lukivaikeus haittaa Vaaran opiskelua jonkin verran. Hänen on esimerkiksi vaikeaa arvioida, miten pitkä aika tehtävien tekemiseen menee.

– Kuullun ymmärtäminen on edelleen huonoa. Esimerkiksi, kun joku luettelee rekisterikilpiä tai puhelinnumeroita, minun on vaikeaa muistaa niitä. Harvoin tulee luettua pitkiä romaaneja.

Milla Vaara toivoo armoa opettajiltaan

AMK:ssa opiskelu on itsenäistä. Opiskelijan oletetaan itse hankkivan apukeinoja, kuten äänikirjoja. Opiskelu vaatii paljon työtä, kun esimerkiksi anatomian termistöjä pitää opetella kolmella kielellä.

Erityisopettaja toivoo lisää huomiota lukivaikeuksille

Erityisopettaja Armi Lumiharju on työskennellyt lukivaikeuksien parissa noin 30 vuoden ajan. Hän opettaa parhaillaan Naantalin Maijamäen koulussa kahdeksasluokkalaisia.

– Aika menee pitkälti kaikkeen muuhun kuin kirjoittamisen ja lukemisen opettamiseen. Me erityisopettajat opetamme ehkä liian paljon muita aineita ja käytämme aikaa muiden ongelmien ratkaisemiseen, pohtii Lumiharju.

Lumiharju kertoo, että yleisesti lukivaikeuksia on kolmella tai neljällä oppilaalla luokkaa kohden. Naantalissa jokaisen luokkatason oppilaat tutkitaan erilaisten ryhmätestien avulla peruskoulun aikana, ja lukivaikeudesta tulee merkintä kouluviestintäjärjestelmä Wilmaan. On tärkeää, että asiasta tiedotetaan.

– Sitä voi käyttää vaikka mopo- ja ajokorttia haettaessa. Sen avulla saa lisäaikaa vastauksien tekoon. Yksityiseltä sektorilta lukilausunnon hankkiminen on vaikeaa ja kallista, kertoo Lumiharju.

Oleellista on löytää oikea tapa tukea oppilasta

Erityisopettaja Armi Lumiharjun mukaan on oleellista, minkälaista tukea ja huomiota lapsi saa.

– Kun lapsella on lukivaikeus, hänen on vaikeaa saada kirjoitettua esimerkiksi englannin sanoja oikein. Jos opettaja näkee, että väärin kirjoitettu sana on oikea, opettaja voi hyväksyä sen ja antaa vaikka osan pisteistä.