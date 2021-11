Linja-autoala toipuu hitaasti, kun korona vei tilausajot – yrittäjä: "Autot seisovat pihassa ja kulut juoksevat"

Moni linja-autoalan yritys on ajautunut vakaviin talousvaikeuksiin korona myötä. Varsinkin tilausajoja on yhä todella vähän verrattuna aikaan ennen koronaa. Yksi talousongelmien kurimuksessa kamppaileva yritys on Hollolalainen Inter Kuljetus. Se työllistää tällä hetkellä 70 työntekijää, heistä noin 50 vakituisesti.